Stirare non piace praticamente a nessuno, è una delle faccende casalinghe più odiate da tutti. Anche per questo motivo ormai abbiamo tutti in casa l’asciugatrice e usiamo le palline di lana. Oppure abbiamo acquistato il comodo e pratico ferro da stiro verticale. Il problema però è che per alcuni capi come le camicie o i tessuti più delicati è impossibile non usare il ferro da stiro. Anche se abbiamo provato qualsiasi metodo per eliminare le grinze, farle sparire del tutto è impossibile.

E allora visto che ci tocca per forza stirare, meglio farlo in modo efficiente. Così da non passare ore e ore sull’asse da stiro e poi ritrovarsi con i capi ancora stropicciati. Per questo oggi vedremo come utilizzare uno spray davvero efficace che ci aiuterà ad aver colletti e polsini perfetti.

Stiratura perfetta e addio alle grinze con questo magico spray naturale ed economico

Questo prodotto in realtà esiste da tantissimo tempo ma ormai sono in pochi ad utilizzarlo. Stiamo parlando dell’appretto, un alleato prezioso per delle stirature fenomenali. L’appretto non è altro che una sostanza che agisce sulle fibre del tessuto, soprattutto naturale, per migliorarne l’aspetto. A seconda delle esigenze esistono diversi tipi di formulazione, anche di tipo impermeabilizzante.

È possibile acquistare l’appretto già confezionato in tutti i negozi di prodotti per la casa. A seconda del marchio sarà composto da sostanze differenti. Ma oggi vedremo come realizzarlo in casa con solo due ingredienti economici. In genere per l’appretto classico fatto in casa si utilizza l’amido di mais. Una sostanza sicuramente efficace ma che se non bilanciata bene tende ad ingiallire i capi. Ecco perché oggi utilizzeremo l’amido di riso.

Il riso ha incredibili proprietà naturali, per questo l’acqua di riso è anche utilizzata per rinvigorire i capelli.

Il suo amido è inodore e previene l’eventuale ingiallimento causato dall’amido di mais. In più è delicato sulla pelle, cosa fondamentale per tessuti che dovremo indossare.

Preparazione

Come preparare l’appretto fatto in casa? Misceliamo 500 ml di acqua fredda e 2 cucchiaini di amido di riso e trasferiamo tutto in uno spruzzino. Spruzziamo il prodotto sulla zona da stirare con le grinze, bastano un paio di spruzzi e passiamo il ferro. Agitiamolo sempre prima dell’uso e utilizziamolo per un paio di giorni, non avendo conservanti si deteriora velocemente.

Quindi, ecco una stiratura perfetta e addio alle grinze con questo magico spray naturale ed economico. Non ci resta che provare questo appretto fatto in casa e notare subito la differenza. I nostri capi saranno stirati in modo impeccabile proprio come usciti da una lavanderia professionale.