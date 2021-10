Chi ama il cinema e i film d’azione molto probabilmente ha sognato almeno una volta nella vita di indossare i panni dell’agente 007. E non soltanto per l’adrenalina e le imprese al limite dell’impossibile. Oppure per le meravigliose “Bond Girl”. Ma anche, e soprattutto, per il concentrato di classe ed eleganza che ha sempre caratterizzato il personaggio nato dalla penna di Ian Fleming. E da qualche giorno questo sogno può trasformarsi in realtà. Quindi se abbiamo sempre sognato di diventare James Bond questa è la vacanza perfetta per noi. Il merito è tutto di un hotel francese che ha appena lanciato un’offerta a tema, dedicata proprio all’agente segreto più famoso del cinema. Non ci resta che fare i bagagli e mettere in valigia il nostro completo migliore.

Se siamo in cerca di una meta per un weekend di ottobre a tema cinema dobbiamo assolutamente scegliere il Royal Champagne Hotel & Spa. Lo troveremo incastonato nelle colline francesi di Epernay, la capitale mondiale dello champagne.

Il Royal merita di per sé una visita, sia per la bellezza della struttura che per la magia del paesaggio circostante. Ma da qualche giorno c’è un motivo in più per visitarlo. Ovvero la nuova offerta dedicata a 007.

Infatti i gestori della struttura hanno deciso di allestire una nuova suite: la 007 Royal Junior Suite. Una stanza curata nei minimi dettagli con una vista mozzafiato e una bottiglia di Champagne Bollinger ad attenderci sul tavolo. Ovviamente il preferito di Bond.

E nel pacchetto “Feeling Like James Bond” sono comprese altre sorprese a tema. All’arrivo avremo la possibilità di scegliere uno dei cocktail preferiti dell’agente segreto: il Vesper o il celeberrimo Dry Martini. Prima della cena al lussuoso ristorante dell’hotel potremo anche rilassarci nel centro termale o allenarci nella palestra.

Cosa vedere nei dintorni del Royal Champagne Hotel & Spa

Per completare il nostro weekend a tema, il consiglio è quello di uscire dall’hotel e perdersi nelle meravigliose campagne che circondano la struttura. Qui abbiamo due opzioni. La prima è quella di ripercorrere le orme dello Champagne e visitare le cantine dove si producono il Dom Pérignon il Moet & Chandon. La seconda, decisamente più avventurosa, è quella di perdersi nelle decine e decine di cantine più piccole o nei bar per provare le produzioni artigianali. Potremmo trovare prodotti davvero particolari e dal gusto unico.

