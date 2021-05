Questo elettrodomestico sta prendendo sempre più piede. Soprattutto nelle famiglie in cui ci sono dei neonati o bambini piccoli. Avere vestiti e biancheria sempre puliti è fondamentale. Quando ci sono i bambini è prassi fare tante lavatrici, visto che si sporcano più velocemente. E per questo è importante che i capi si asciughino in fretta. Con questi piccoli oggetti, si può velocizzare l’asciugatura quasi del 25%.

Ma non solo, diciamo addio al ferro da stiro

Per quanto sia comodo asciugare velocemente capi e lenzuola, purtroppo spesso ci tocca comunque stirare. Questo perché in asciugatrice non sempre si eliminano tutte le pieghe. Ma aiutandoci con questi oggetti strabilianti riduciamo anche l’uso del ferro. Sicuramente bisogna anche stare attenti a come si carica l’asciugatrice. Soprattutto per lenzuola e asciugamani meglio inserirli nel cestello già ripiegati, così si ridurranno già tantissimo le pieghe.

Come velocizzare l’asciugatura e avere vestiti più profumati e senza pieghe aggiungendo questi oggetti in asciugatrice

Di cosa stiamo parlando? Delle palline di lana. Ne esistono di varie dimensioni. Sono ipoallergeniche e non tossiche. E sono davvero utili per velocizzare i tempi di asciugatura. Facendoci risparmiare un bel po’ sulla bolletta! Si trovano ormai ovunque in commercio e sono quasi indistruttibili. La lana assorbe l’umidità dei capi distendendo i tessuti durante il ciclo di asciugatura. Lasciando i capi anche più morbidi. Sempre perché le palline evitano che i capi si aggroviglino durante il ciclo di asciugatura. Costano pochissimo e possono anche profumare i nostri capi. Basterà aggiungere qualche goccia di olio essenziale in ogni pallina. Lavanda, vaniglia, quello che più ci piace. E i nostri capi saranno profumati, senza pieghe e asciutti in men che non si dica! E possiamo anche dire addio all’elettricità statica, quindi niente più capi super appiccicati.

Ecco come velocizzare l’asciugatura e avere vestiti più profumati e senza pieghe aggiungendo questi oggetti in asciugatrice. Bisogna inserire circa 3 palline ogni 1,5 kg di capi per avere l’effetto desiderato.

