Stirare è una delle faccende domestiche che vorremmo sempre evitare, perché richiede sforzo e tanta pazienza. Un’operazione noiosa e monotona che però dobbiamo necessariamente compiere almeno una volta a settimana, per evitare di andare in giro con i vestiti sgualciti.

C’è chi decide di farsi aiutare da qualcuno di fiducia, chi si rivolge alle stirerie professionali e chi invece preferisce dedicarsi in prima persona a questa attività.

Qualche consiglio utile per evitare di stirare per ore

Stirare non è un’operazione semplice. Spesso ci sono delle pieghe difficili, che proprio non vogliono andare via. Ma con un po’ di ingegno e dei consigli utili, possiamo evitare di sprecare delle ore preziose.

La prima cosa da fare è quella di non riempire del tutto il cestello della lavatrice. Infatti, lavando troppi capi insieme, si rischia di creare pieghe difficili da stirare. Per evitare che il bucato si gualcisca troppo, evitiamo anche di utilizzare una centrifuga molto forte, soprattutto se si lavano dei capi delicati.

Un altro piccolo consiglio è quello di stendere il bucato in maniera corretta. Cerchiamo di sbattere con forza i panni ed eliminare le pieghe più grandi con le mani. Posizioniamo le mollette nei posti poco visibili ed evitiamo di far rimanere il bucato per tanto tempo sotto al sole.

Molto importante è anche utilizzare un ferro da stiro adeguato e che abbia una piastra sempre pulita, questo per evitare che l’elettrodomestico non scivoli perfettamente sugli indumenti.

Per un bucato sempre profumato e ben stirato basta questo semplice trucchetto che pochi conoscono

Ci sono dei tessuti e degli indumenti difficili da stirare, ad esempio, pensiamo al lino o alle camicie. Eppure, grazie ad un alimento che spesso abbiamo in casa, possiamo risolvere il problema. Infatti, per un bucato sempre profumato e ben stirato basta questo semplice trucchetto che pochi conoscono.

Non tutti sanno che grazie all’amido di mais si può preparare un appretto naturale, fai da te in casa. L’appretto non è altro che una sostanza che distende i tessuti e facilita la stiratura.

Il procedimento è molto semplice, basta sciogliere 3 cucchiaini di amido di mais in 400 millilitri di acqua, agitare bene il flacone e spruzzare su tutti gli indumenti prima di stirare.

Inoltre, per profumare il nostro bucato a lungo possiamo diluire con l’acqua e l’amido di mais, qualche goccia di olio essenziale. Il bucato sarà perfettamente stirato e profumato.