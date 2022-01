Anno nuovo, nuove tendenze. Il 2022 è cominciato da poco e già vediamo in passerella i look che detteranno lo stile di quest’anno. Abbiamo già parlato di come la moda negli ultimi anni si sia evoluta. Non più un solo stile ma un mix di trame e lunghezze per far contente davvero tutti.

Questa è una stupenda notizia per chi ci tiene ad avere un proprio stile ben riconoscibile. Ma non significa che non si possa trarre qualche suggerimento dalle tendenze del momento. Ecco, infatti, che l’ultima novità in fatto di moda può essere molto utile a tante.

Stanno tornando di tendenza e non potremmo esserne più felici perché sfinano la figura anche a 60 anni

Una volta relegate allo stile marinaretto ecco che tornano a fare furore le righe. Larghe, strette, verticali, orizzontali o asimmetriche. Questo è proprio l’anno dei grandi ritorni.

Prima il ritorno della gonna midi perfetta per vestirsi bene spendendo poco e sembrare più giovani e chic. Ora vediamo la trama a righe tornare trionfante dopo anni imprigionata sui fondi degli armadi. Il bello di questa trama è che sta bene a tutte le età e si adatta a tutti i fisici. Le righe orizzontali sono più indicate per chi ha un fisico esile e longilineo. Mentre quelle verticali sono perfette per chi vuole ingannare l’occhio e nascondere qualche chiletto.

Camicia e pantaloni a vita alta

Impossibile non sembrare più giovani con un abbinamento del genere. Per andare in ufficio o per una serata con le amiche con un tronchetto. Cintura per valorizzare il punto vita o sotto il seno per chi vuole allungare il busto. Must di stagione sono gli accessori, collana a vista e anelli a più non posso.

Se poi vogliamo stupire il vestito a righe è la risposta. I fisici a clessidra dovrebbero preferire le righe orizzontali e un modello fasciante. Valorizzando così il punto vita stretto e i fianchi sinuosi. I fisici più a “rettangolo” possono osare anche con modelli più larghi e a righe asimmetriche. Mentre i fisici più ovali o a mela un bel cardigan che allarghi le spalle e le renda più proporzionate.

Per completare l’outfit e stare ben riparate dal freddo ecco cosa indossare. Non solo cappotti e blazer, ma ecco il capo invernale di tendenza che sta spopolando nella moda inverno. Ormai disponibile in tantissimi colori e anche in diverse lunghezze. Il teddy coat è uno di quei capispalla che non possono mancare nell’armadio.

Quindi, stanno tornando di tendenza e non potremmo esserne più felici perché sfinano la figura anche a 60 anni. Possiamo sfruttare questa trama in moltissimi modi, anche con un bell’abito midi caldo con la cinta in vita. Oppure una blusa svolazzante e non per forza con righe verticali ma anche oblique.

Approfondimento

Sono questi gli stivali che vanno di moda quest’anno e probabilmente li abbiamo già nella scarpiera