Tutti, con più o meno sforzi o costanza, ricercano la propria metà. Quella persona in grado di far palpitare il cuore e arricchire la vita giorno dopo giorno.

Una ricerca tutt’altro che facile sicuramente. Trovare una persona compatibile con cui costruire qualcosa di solido è un’impresa ardua. Anche se alcuni segni zodiacali trascinati da passione sfrenata faranno davvero scintille nel 2022.

Capita però che, quando sembrerebbe di aver incontrato la persona giusta, le stelle possano giocare davvero qualche brutto tiro.

Toro e Ariete non vanno d’accordo ma neanche queste altre coppie di segni zodiacali che si attraggono maledettamente

Secondo l’oroscopo vi sono segni più compatibili tra loro di altri. Allo stesso tempo, poi, a influenzare amore e passione oltre all’ascendente interverrebbe anche il discendente da calcolare in un determinato modo.

Un detto famoso dice però che gli opposti si attraggono, ciò è vero anche in campo zodiacale.

Segni completamente diversi infatti potrebbero provare un’attrazione incontenibile e fatale gli uni verso gli altri. Una passione incendiaria che potrebbe però lasciare cenere della coppia in un secondo momento, quando i nodi verranno al pettine.

Potrebbe capitare tra Toro e Ariete, due segni tosti e caparbi, ma con differenze di vedute. La voglia di concreta stabilità del primo potrebbe presto cozzare con lo stile sfrontato del secondo.

Non diversamente potrebbe andare tra Capricorno e Scorpione, attratti l’uno dell’altro proprio per i punti di divergenza. A lungo andare però, gli eccessi dello Scorpione da un lato e dall’altro la razionalità del Capricorno potrebbero fare scoppiare l’idillio.

I Pesci si lasciano intrigare dalla sicurezza del Leone, che a sua volta potrebbe gradire l’animo sognatore di questo segno. Sul piano romantico però potrebbero non trovare i giusti appagamenti, perché i Pesci cercherebbero conferme nella coppia, il Leone invece una conferma di sé.

Fuoco, fiamme e macerie

Toro e Ariete non vanno d’accordo ma neanche queste altre coppie di segni zodiacali che si attraggono maledettamente.

Vergine e Acquario, perfezionista il primo e spirito libertario il secondo. Ciò che durante una prima conoscenza potrebbe sembrare un terreno dove amalgamarsi ed equilibrarsi, potrebbe poi rivelarsi una voragine di separazione senza compromessi.

Intrigante e assortita la coppia Cancro e Sagittario, tra la sensibilità del primo e la voglia perenne di evasione del secondo. La ricerca di sicurezza del Cancro e l’animo avventuriero del Sagittario potrebbero però non accordarsi.

Bilancia e Gemelli sono i segni doppi dello zodiaco. Se la Bilancia tende a far funzionare tutti i rapporti con il proprio spirito diplomatico, ciò non è detto funzioni con il vulnerabile Gemelli, troppo instabile. Due approcci alla vita davvero troppo differenti per conciliarsi.

Coppie in grado di divampare in fretta di passione ma allo stesso tempo di bruciarsi altrettanto rapidamente.

Lettura consigliata

Scopriamo quali segni zodiacali formerebbero la coppia perfetta baciata dalle stelle per un amore duraturo