Stanco della solita pasta al pomodoro? Con 1 ingrediente segreto le dai nuova vita e la rendi super cremosa

La pasta al pomodoro è un piatto che si prepara in pochissimo tempo ed è alla portata di tutti. Tuttavia, a lungo andare potrebbe finire per annoiarti. Ti sveliamo un ingrediente segreto per renderla più buona che mai. Provalo, non te ne pentirai!

La pasta è uno degli alimenti che gli italiani mangiano più spesso. Il consumo annuale pro capite è addirittura di 23,5 chilogrammi. Molti la consumano tutti i giorni mentre altri preferiscono farlo saltuariamente. Tra i piatti che vengono preparati più spesso c’è sicuramente la pasta al pomodoro. I motivi di ciò sono facilmente immaginabili: è semplice da cucinare e piace ad adulti e bambini.

Insomma, queste sono due ottime ragioni per cucinarla e mangiarla molto spesso. Tuttavia, non è difficile stancarsi di mangiare troppo spesso la pasta al pomodoro. Proprio per questo, potresti essere alla ricerca di un modo per insaporirla e mangiare un primo piatto un po’ diverso. Ti mostreremo dunque un modo per darle nuova vita e renderla anche più cremosa del solito.

Stanco della solita pasta al pomodoro? Usa quest’ingrediente segreto

Come abbiamo accennato, la pasta al pomodoro si prepara spesso proprio perché è facile e veloce da cucinare. Potrebbe farlo praticamente chiunque e in qualunque momento. Stai tranquillo, perché per dare nuova vita a questo piatto iconico non perderai tempo e non dovrai fare nulla di troppo complesso.

Ti servirà solo munirti di un ingrediente segreto e cioè le uova. Se non hai le uova in casa o non le gradisci puoi sostituirle con la ricotta. Il risultato sarà ugualmente golosissimo, purché tu segua il procedimento che stiamo per illustrarti.

Come rendere ancora più cremoso e saporito questo primo piatto

Prepara il sugo, cuoci la pasta e uniscili mantecando con un po’ di acqua di cottura per poi cuocere il tutto per un altro paio di minuti.

Intanto prendi un piatto fondo e sbatti al suo interno delle uova aiutandoti con i rebbi di una forchetta. Quindi, insaporisci con un pizzico di sale e di pepe nero. Scola la pasta e toglila dal fuoco, aggiungendo le uova sbattute al resto del condimento. Infine, mescola e fai amalgamare tutti gli ingredienti. Così facendo, otterrai una pasta al pomodoro cremosa e buona come mai prima d’ora. Tutto questo in un batter d’occhio e senza alcuna difficoltà!

