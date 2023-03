Il trucco per una parmigiana di melanzane da Oscar: evita anche di fare questo errore che la rende acquosa!

Il trucco per una parmigiana di melanzane da Oscar e l'errore da non fare - proiezionidiborsa.it

La parmigiana di melanzane è uno dei piatti più amati della nostra tradizione. Se vuoi prepararla alla perfezione devi applicare i segreti che ti diremo. Inoltre, è importante anche che tu eviti un errore che spesso viene commesso e che la rovina. Scopri di cosa stiamo parlando.

Le melanzane sono una delle verdure più versatili in assoluto. Uno dei modi migliori di usarle è proprio preparare la parmigiana. Si tratta di un piatto adatto sia alle occasioni speciali che ad una cena un po’ più elaborata del solito. Vale la pena provare a prepararlo nel modo migliore possibile. Sarà davvero deliziosa e tutti si leccheranno i baffi, parenti e ospiti.

L’importante è che tu segua le dritte che ti daremo. Prima di tutto, ti illustreremo un errore che devi assolutamente evitare e che inficia sulla buona riuscita del piatto. Pronto a scoprirlo?

L’errore che rovina la tua parmigiana

Probabilmente ritieni che scolare le melanzane e togliervi l’acqua in eccesso sia una perdita di tempo. Ecco, ti sbagli e di grosso.

Infatti, se non vuoi ottenere una parmigiana acquosa dovresti assolutamente farlo. In questo modo, la renderai più saporita e concentrata. Taglia le melanzane a fette dello spessore di 3 millimetri circa e sovrapponile all’interno di un colapasta. Assicurati di cospargerle tutte di sale grosso e farle riposare un’oretta. In seguito, prima di friggerle, sciacquale e asciugale con grande cura.

Ecco svelato il trucco per una parmigiana di melanzane da Oscar

Dopo averti rivelato un errore che devi evitare, vediamo invece cosa devi fare per ottenere una parmigiana di melanzane davvero buona.

Il segreto sta nella preparazione del sugo. Dopo aver soffritto la cipolla, aggiungi della polpa di pomodoro e del concentrato (un cucchiaio ogni 250 grammi circa). In questo modo la renderai più densa.

Il trucco per una parmigiana di melanzane da Oscar è anche scegliere gli ingredienti giusti. Nella scelta dei latticini molti optano per la mozzarella, ma sarebbe meglio evitarla poiché è eccessivamente acquosa. Meglio, piuttosto, usare un formaggio a pasta asciutta a proprio piacimento o il fiordilatte.

Ti consigliamo di lasciare quest’ultimo in frigorifero un paio di giorni prima di impiegarlo come ingrediente nella tua parmigiana di melanzane. Se è fresco, ricorda di strizzarlo per bene. Tutto questo sempre per evitare di ottenere un piatto ancora più saporito.

I vini da abbinare

Una volta che la parmigiana sarà pronta, non resta che gustartela a tavola assieme ad amici e parenti. Meglio ancora farlo assieme ad un buon vino. Potresti optare per un Merlot o un Nero d’Avolà, entrambi ottimi da abbinare a questo piatto. Infatti, vi si sposano alla perfezione creando un imperdibile connubio di sapori.

