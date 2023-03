Il segreto per patate croccanti in padella con poco olio e zero fritto: evita l’errore che non fa formare la crosticina!

Patate croccanti in padella anche con poco olio e zero fritto - proiezionidiborsa.it

Chi ha detto che per avere delle patate in padella croccanti fuori quanto morbide all’interno ci voglia molto olio? Anche solo con un paio di cucchiai puoi ottenere un risultato perfetto. L’importante è conoscere tutti i segreti per farlo ed evitare un clamoroso errore. Scopri di cosa si tratta.

Le patate in padella sono un contorno davvero delizioso. Specialmente quando riesci a far formare quella buonissima crosticina che ti si scioglie in bocca. Ma da cosa è determinata la buona riuscita di questo piatto? Se vuoi ottenere delle patate in padella davvero croccanti devi conoscere il segreto che ti stiamo per svelare. Inoltre, devi anche evitare un errore che vanifica tutto il tuo lavoro. Ci vogliono davvero poche e semplici accortezze che sarebbe un peccato ignorare.

Mettile in ammollo all’interno di una ciotola colma di acqua fredda

Prima di tutto, è molto importante che tu faccia una cosa ancora prima di cominciare a cucinarle. Devi metterle in ammollo in una ciotola di acqua fredda, così che perdano l’amido in eccesso. Lasciale al suo interno per circa 1 ora di tempo e solo poi procedi a cucinarle. Così, le renderai ancora più croccanti del solito.

Un altro trucco per ottenere una crosticina golosissima

Un segreto della nonna per avere delle patate in padella super croccanti è cuocerle lentamente in un po’ di acqua per farle ammorbidire. In seguito, saltarle a fuoco vivace. In questo modo, favorirai la formazione di una crosticina buona da leccarsi i baffi.

Il segreto per patate croccanti in padella, ecco l’errore da evitare a tutti i costi

Una volta che le metterai in padella, devi disporle nel modo giusto se vuoi che vengano alla perfezione. Molti le sovrappongono e creano più strati, ignorando di star influendo sulla buona riuscita della ricetta.

Invece, tu ricorda di cuocerne uno strato alla volta e fa sì che siano tutte a contatto con il fondo della padella. Solo così potrai ottenere delle patate davvero croccanti. Quindi, ti abbiamo svelato il segreto che rende croccanti le patate in padella anche con poco olio e senza doverle friggere.

Come hai visto, è davvero molto semplice riuscire ad ottenere un contorno buono da leccarsi i baffi. Adesso, potrai accompagnarle ad una porzione di pollo, pesce o carne per avere una cena o un secondo piatto coi fiocchi.

