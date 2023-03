Gioielli e oggetti in oro giallo o bianco: da oggi puliscili così e vedrai che torneranno brillanti in 5 minuti

Gioielli e oggetti in oro giallo, ecco come pulirli-proiezionidiborsa.it

Come pulire i gioielli e gli oggetti in oro in modo facile e veloce e soprattutto senza correre il rischio di rovinare il metallo? Ecco tutto ciò che conviene sapere per ottenere risultati sempre perfetti.

L’oro è un metallo prezioso, duttile e malleabile. Non è troppo duro e per questo motivo si graffia anche facilmente. Inoltre, con il passare del tempo, l’oro può ossidarsi, ingiallirsi o macchiarsi. Come limitare i danni ed evitare che l’oro annerisca? Ecco qualche piccolo consiglio pratico.

Come pulire gioielli e oggetti in oro giallo o bianco

Come l’argento, così anche l’oro tende ad annerirsi. Dunque, meglio correre ai ripari e adottare delle semplici accortezze nel quotidiano che possano aiutare a prevenire i graffi e l’ossidazione. Sicuramente, la prima regola da seguire, banale ma non così scontata, è quella di sfilarsi anelli e bracciali quando ci si lava, oppure quando si utilizzano creme o detersivi. Inoltre, serve effettuare una pulizia periodica per mantenere tutti gli oggetti sempre lucidi e brillanti.

Per pulire i gioielli e oggetti in oro giallo, serve:

del detersivo per piatti liquido ;

; acqua gassata con poco sodio (in alternativa va bene anche l’acqua del rubinetto).

Versare qualche goccia di detersivo in una ciotola e poi unire anche l’acqua tiepida. Si consiglia l’acqua gassata perché contiene una buona quantità di anidride carbonica che combinata ai tensioattivi del detersivo genera un processo che scioglie le piccole incrostazioni e toglie ogni residuo di sporcizia. Immergere nella soluzione i gioielli da pulire e poi con uno spazzolino vecchio strofinare delicatamente. Infine, sciacquare con acqua tiepida o fredda e poi asciugare accuratamente con un panno morbido e pulito.

Il dentifricio: un amico dei gioielli in oro

Anche il dentifricio è un buon prodotto per pulire i gioielli in oro giallo. I passaggi da eseguire sono quattro. Innanzitutto, mescolare un po’ d’acqua e un po’ di dentifricio fino ad ottenere una pasta leggermente densa. Poi, strofinare la crema ottenuta con uno spazzolino a setole morbide. Risciacquare sotto l’acqua fredda e poi lasciare asciugare all’aria.

Si può pulire l’oro bianco in modo “fai da te”?

L’oro bianco si presenta come una lega composta da oro e altri metalli nobili, come il platino, l’argento e il palladio. Esistono diversi metodi per proteggere i gioielli in oro bianco e pulirli in modo naturale. Tuttavia, sarebbe sempre più opportuno rivolgersi a un orafo che saprà utilizzare al meglio i prodotti professionali appositi alla pulizia dell’oro bianco.