Non c’è proprio niente da fare, per rendere felici davvero tutti in cucina ci vuole un piatto completo che sappia intrigare con un gusto particolare. Per ottenere questo risultato, allora, potremo cucinare le buonissime cotolette fritte al salmoriglio di capperi: una ricetta davvero deliziosa che riesce a reinventare un taglio di carne fin troppo conosciuto. Un secondo interessante e genuino che saprà dare il massimo di sé quando cucinato con carne biologica e di qualità.

Gli ingredienti per la nostra ricetta

600 g di petto di pollo a fette;

40 g di farina 0;

2 uova;

120 g di pangrattato;

2 cucchiai di capperi sotto sale;

1 limone bio;

qualche foglia di prezzemolo;

1 spicchio di aglio;

160 g di piselli surgelati;

200 g di fagiolini;

1 scalogno;

olio extravergine di oliva;

pepe in grani;

sale.

Nulla potrà battere questo piatto goloso ed esotico che stupirà in tavola per il suo gusto unico e delicato

Per iniziare prendiamo i capperi e sciacquiamoli per bene mettendoli in una ciotola con dell’acqua per almeno mezz’ora. Prendiamo, poi, lo scalogno per sbucciarlo e tritarlo finemente, mentre andremo a lavare e mondare i fagiolini.

Fatto questo, mettiamo lo scalogno a soffriggere in una padella con un filo d’olio per circa 2 minuti. Aggiungiamo i piselli e, appena si saranno scongelati, uniamo i fagiolini per portare tutto a leggero bollore. Cuociamo il tutto a fuoco medio per circa un quarto d’ora e versiamo un poco di acqua bollente quando necessario.

Per preparare la salsa al salmoriglio scoliamo i capperi e passiamoli sotto un filo d’acqua corrente. Tritiamo l’aglio con il prezzemolo e uniamolo a metà dose di capperi, aggiungendo poi l’olio, il succo filtrato del limone e un po’ della sua scorza. Allunghiamo con poca acqua calda, un pizzico di pepe ed emulsioniamo il tutto con una frusta per un minuto. Verso la fine uniamo i capperi.

Per finire prepariamo le cotolette battendo la carne di pollo con un batticarne e passandola prima nell’uovo e poi nel pangrattato. Fatto questo, lasciamole a riposare per una decina di minuti. Friggiamo il tutto in abbondante olio di semi caldo e lasciamo le cotolette a scolare su della carta assorbente per eliminare l’unto in eccesso. Saliamo solo alla fine della frittura.

Dovremo solo impiattare assieme alle verdure scaldate per qualche secondo a fuoco vivo, così nulla potrà battere questo piatto goloso ed esotico come non mai.

Approfondimento

Pranzi e cene saranno un successone grazie a questo piatto di involtini un sacco golosi e semplici da preparare