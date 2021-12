Mancano pochi giorni a Capodanno e siamo tutti alla ricerca della ricetta perfetta per fare bella figura durante il cenone. Si pensa che il dilemma principale sia se cucinare un pasto a base di carne o di pesce, ma in realtà non è così. Per queste feste un bel piatto ricco a base di pesce saprà sicuramente fare faville. Ma vediamo allora assieme come mai il miglior piatto per Capodanno non è altro che questa ricetta semplice a base di aragosta.

Tutti gli ingredienti necessari

2 aragoste da 500 gr;

1/2 peperone rosso;

1 cipolla;

1/2 peperone giallo;

1/2 peperone verde;

1 carota;

1 costa di sedano;

16 pomodorini;

1 limone;

prezzemolo fresco;

80 ml di olio extravergine di oliva;

sale e pepe.

Il miglior piatto per Capodanno non è altro che questa ricetta semplice a base di aragosta

Per prima cosa mettiamo sul fuoco una pentola d’acqua di buone dimensioni, saliamo e portiamola ad ebollizione. Fatto questo, caliamo le aragoste nell’acqua bollente e lessiamole per almeno 20 minuti.

Nel frattempo, puliamo e sciacquiamo tutte le verdure. Tagliamo i peperoni a spicchi, eliminandone semi e filamenti bianchi, e infine affettiamo tutto a listelli fini fini.

Prendiamo la cipolla, preferibilmente di Tropea, e tagliamola a fette sottili per poi tenerle da parte. Peliamo la carota, eliminiamo i filamenti dalla costa di sedano e precediamo a tagliare anche questi alla julienne. Per finire questa fase della preparazione, affettiamo metà dei pomodorini ed eliminiamone i semi e l’acqua di vegetazione.

Una volta che sarà finita la cottura, trasferiamo le aragoste in un vassoio dopo averle ben scolate. Con un coltello tagliamole a metà partendo dalla testa fino alla coda ed eliminiamo il filamento che si trova nella parte bassa, cioè l’intestino.

Prendiamo la polpa tagliata a pezzetti e conserviamola in una ciotola ben capiente. A questo punto, sciacquiamo per bene le due metà del guscio e teniamole da parte.

Mettiamo poi nella ciotola con l’aragosta tutte le verdure precedentemente preparate e aggiungiamo qualche foglia di prezzemolo sminuzzata. Prepariamo un intingolo emulsionando l’olio, il succo di limone e aggiungiamo anche un pizzico di sale e pepe.

Per finire, condiamo l’insalata di aragosta con la nostra emulsione e disponiamola su un bel piatto da portata, servendola all’interno dei mezzi gusci. Aggiungiamo i pomodorini rimasti attorno come decorazione e il nostro piatto sarà pronto.

