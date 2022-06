L’estate è appena iniziata e le alte temperature caratterizzano l’inizio di questa stagione. Quando le giornate sono così calde da diventare insostenibili, anche la scelta dell’outfit può essere un problema. In estate, le occasioni per uscire aumentano ma se facciamo l’errore di non indossare i capi giusti potremo soffrire il caldo per tutto il giorno. In questo periodo facciamo molte passeggiate, viaggiamo e ci spostiamo più spesso, senza contare le occasioni come cerimonie e matrimoni. Inoltre, scegliere il capo d’abbigliamento giusto non solo può rendere più sopportabile il caldo, ma anche valorizzare la nostra figura con stile e semplicità. Oggi vogliamo suggerire un capo che non dovrebbe mai mancare nel nostro guardaroba estivo, amato da tutte le donne per la sua praticità.

Sta spopolando questo comodo e freschissimo capo d’abbigliamento che costa poco e valorizza le gambe anche a 50 anni con stile ed eleganza

Quest’anno per essere alla moda in ogni occasione indossiamo i bermuda. Questo capo d’abbigliamento in passato era considerato prettamente maschile, ma di recente è tornato alla moda in chiave molto femminile ed elegante. I bermuda sono un vero e proprio must have della stagione primavera-estate perché ci permettono di sopportare il caldo con comodità. Larghi, sportivi o a vita alta, ogni donna può indossare i bermuda perché valorizzano le gambe se scegliamo il modello più adatto a noi. Più lunghi ed ampi degli shorts, i bermuda sono molto versatili e possiamo indossarli con tanti capi diversi. Non ci sono limiti d’età per questo capo: il segreto è indossarlo con i capi giusti.

Come sceglierli e abbinarli

Sta spopolando questo comodo e freschissimo capo d’abbigliamento ed ora vogliamo dare qualche consiglio su come indossarlo. Essendo molto morbidi, i bermuda stanno benissimo ad ogni tipo di fisicità. Se abbiamo le gambe più tozze e una linea curvy, scegliamo un modello più lungo in tinta unita che arrivi poco sopra al ginocchio. Se invece abbiamo gambe snelle, un modello a metà coscia slancerà subito la nostra figura. Possiamo indossarli con una blusa scollata rigorosamente da portare morbida dentro il pantalone, oppure con una camicetta o una canotta. Se li indossiamo la sera o al lavoro, consigliamo di abbinarli ad una giacca tipo blazer magari oversize oppure un gilet. Questa scelta renderà ricercato e stiloso il nostro outfit.

Per quanto riguarda i piedi, scegliamo la scarpa migliore in base all’occasione. Possiamo indossare delle sneakers o i mocassini per occasioni da giorno informali, oppure un sandalo basso. Invece la sera osiamo con un sandalo lineare o gioiello con tacco medio-alto.

