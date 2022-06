Altro che Toro e Scorpione, ecco qual è il segno zodiacale più geloso e non bisogna farsi ingannare dalla sua freddezza

Il primo approccio con un rappresentante di questo segno, solitamente, risulta alquanto gradevole. Si tratta di persone curate, educate, spesso molto riservate. Attraggono per la loro innata autorevolezza a all’inclinazione a non perdere mai la calma. Anche se possono risultare freddi o timidi, questi aspetti non sono dati da una debolezza interiore. Stiamo parlando di uno dei maggiori segni di potere e che l’autorità la sa gestire. Sia in modo manifesto che sotterraneo, egli farà in modo di stringere tra le sue mani la leadership. Se questo non dovesse accadere, diventerebbe frustrato e insofferente. Questa mania del controllo, si rispecchia anche nei rapporti sentimentali.

Altro che Toro e Scorpione, ecco qual è il segno più possessivo e intrinsecamente geloso dello zodiaco. In particolare allo Scorpione, vengono attribuiti una gelosia e un carico di difetti atroci che a volte sono solo frutto di fraintendimenti. In realtà basta capirlo. Invece, per quanto riguarda quest’altro segno algido e apparentemente distaccato, la possessività si manifesta con l’andare del tempo. Spesso, è una brutta sorpresa che riguarda i rapporti di lunga data, poiché il segno in questione è abile a camuffare le sue reali intenzioni. Il più delle volte, riuscire a decifrare i suoi silenzi è un’impresa quasi impossibile. Il Capricorno è il vero Otello del firmamento. Compagno fedele e rigoroso nell’impartire e seguire le regole, sarà sempre leale, ma egoista. Nelle questioni sentimentali, saranno portati a idealizzare il partner. Questa illusione, nel momento in cui si paleserà come tale, sarà foriera di amare delusioni per il volitivo Capricorno.

Affettuosi e formalmente romantici, sembra talvolta che vivano in un loro mondo immaginario. Infatti non è raro che possano manifestare una visione ottocentesca o stilnovista della relazione, anche per sentirsi un po’ il cavaliere della situazione. Il Capricorno è tradizionalista e refrattario ai cambiamenti. Durante la crescita, devono sforzarsi di uscire dalla loro suggestione d’altri tempi e si sforzino di comprendere la realtà tangibile dell’amore.

Il Capricorno è divorato dalla necessità di comprendere le caratteristiche fisiche e psichiche dell’altra persona. Se questi due aspetti risultano a suo dire disarmonici, perde facilmente interesse. Essendo perlopiù amanti dei bambini e innamorati dell’idea della famiglia tradizionale, gli uomini del Capricorno cercheranno la partner su misura. Quella adatta alla realizzazione dei loro piani. Ed essendo molto influenzati da ciò che pensa di loro il resto del Mondo, non tollerano il tradimento. Sarebbe un’umiliazione inaccettabile, dolorosa, di fronte agli altri e al cospetto di sé stessi. Un trauma che si potrebbe abbattere anche sul loro consolidato senso della leadership. Da dire, a questo proposito, che tra le celebrità nate sono questo segno si possono annoverare Stalin e Mao Tse-tung.

Per questo motivo, il Capricorno tende ad esercitare un silenzioso ma solerte controllo sul partner, in modo da prevenire situazioni limite e assicurarsi l’egemonia. Non sempre lo darà a vedere, generando dubbi e perplessità presso la dolce metà, la quale rischia di sentirsi poco considerata. In realtà non sa che viene monitorata costantemente.

