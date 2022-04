Spesso siamo ipercritici con noi stessi e vediamo soltanto i nostri difetti. Nel bene o nel male, ci tocca accettare i nostri punti deboli e cercare di valorizzare ciò che amiamo di più di noi. L’abbigliamento gioca un ruolo molto importante. Il modo in cui ci vestiamo non solo può trasmettere una precisa immagine di noi stessi, ma anche mettere in risalto alcune parti del nostro fisico. Infatti, ci sono capi che possono aiutarci a nascondere la pancia ed altri invece che slanciano la nostra figura. Tuttavia, se pensiamo che per questo compito siano indispensabili i tacchi, ci sbagliamo di grosso.

Oggi spiegheremo come vestirsi per slanciare la figura di chi ha gambe corte e grosse senza per forza indossare un paio di décolleté. Non tutte le donne hanno la fortuna di possedere gambe lunghe e slanciate. Fortunatamente, possiamo ricorrere all’outfit per sembrare più alte e snellire le gambe grosse.

Ecco cosa indossare per slanciare le gambe corte e grosse e valorizzare la figura senza tacchi, risparmiando

Se abbiamo gambe corte, puntiamo su pantaloni a sigaretta corti o regular alla caviglia. Evitiamo i modelli skinny per non mettere in evidenza le cosce. Possiamo ricorrere a piccole astuzie per guadagnare qualche centimetro senza i tacchi. I modelli gessati, o comunque dalle righe strette e verticali, ci fanno apparire più alte e snelle. Questi capi ci permetteranno di spendere poco perché molto comuni e diffusi sia nei negozi online, che in città e nei mercati.

Vestiti e gonne

Possiamo indossare una gonna poco sopra il ginocchio, per valorizzare la figura. Nel nostro caso, optiamo per modelli un po’ svasati e che scivolino morbidi sulle gambe. Anche i tessuti hanno la loro importanza, perché non dovranno segnare.

Per quanto riguarda i vestiti, questi sono perfetti per celare delle gambe importanti. Se abbiamo un bel punto vita, scegliamo un tubino. In alternativa, un vestito lungo è sempre una buona scelta. Questi, infatti, sono perfetti per nascondere le gambe e slanciano la figura mettendo in risalto il busto e la parte alta. Su Zalando e da Zara, per esempio, possiamo trovare vestiti favolosi partendo da 25 euro.

Scarpe e colori

Se non vogliamo usare i tacchi, possiamo scegliere scarpe color carne. Perfette quasi su tutto, creano un effetto ottico tale da regalare qualche centimetro alla figura. Scegliamo scarpe e sandali con zeppa, che sono decisamente più comodi dei tacchi, e possibilmente senza lacci, cinturini e intrecci. Invece, per quando riguarda i capi da indossare, è inutile ribadirlo: i colori scuri tendono a snellire. Quindi, per i pantaloni prediligiamo colori scuri. Per gli abiti invece vanno benissimo anche colori chiari e in fantasia.

Cosa evitare assolutamente

Ecco cosa indossare per slanciare le gambe corte, ma parliamo anche dei capi da evitare categoricamente. Se abbiamo le gambe corte, evitiamo tutto ciò che taglia la figura. Quindi no alle mezze lunghezze, gonne e bermuda al polpaccio. Anche le maglie possono aiutarci o giocare a nostro sfavore. Ad esempio, cerchiamo di evitare camicie e vestiti dalle maniche importanti. Questi focalizzano lo sguardo proprio sulle cosce, mentre noi dobbiamo cercare di evitarlo.

