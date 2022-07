Per moltissime persone, come ben sappiamo, l’estate è la stagione del mare, delle vacanze e del relax. Questo, però, non è necessariamente vero per gli appassionati di serie TV che, in genere, amano trascorrere il loro tempo libero guardando gli episodi di vecchie o nuove stagioni.

Durante il mese di luglio, soprattutto su Netflix, sono in arrivo tantissimi contenuti da non perdere assolutamente. Tra questi spicca anche Virgin River, una serie televisiva uscita su Netflix nel dicembre del 2019 e che ha riscosso parecchio successo. Basata sull’omonima serie di romanzi rosa scritti da Robyn Carr, Virgir River è un drama romantico che narra le vicende di Melinda. Quest’ultima è un’infermiera che, ad un certo punto della sua vita, decide di vendere la casa e lasciarsi alle spalle il suo doloroso passato.

Accetta, quindi, un’offerta di lavoro in un altro paese (di nome, appunto, Virgin River) dove però iniziano ad insorgere le prime problematiche. Innanzitutto, scopre che la baita che aveva deciso di affittare in realtà è una sorta di baracca mal tenuta. In secondo luogo, capisce che il medico per cui dovrebbe lavorare non la vuole nel suo studio.

Quando tutto sembra perduto, però, grazie alla voglia di non voler tornare alla vita di prima, riesce ad ambientarsi. Il merito sarà anche di Jack, il barista della città che riuscirà ad accaparrarsi la fiducia di Melinda.

Sta per uscire su Netflix la nuova stagione di questa entusiasmante serie TV ispirata a dei bellissimi romanzi rosa

La terza stagione di Virgin River si era conclusa con un finale veramente aperto ed è per questo che moltissimi fans non vedono l’ora di vedere il seguito. Melinda e Jack, verso gli ultimi episodi, decidono infatti di portare la relazione su un altro livello, ma perseguendo entrambi obiettivi diversi.

Jack, non volendo altri figli, decide di chiedere la mano di Melinda, ma quest’ultima gli confessa di essere incinta. La stagione finisce, quindi, con tantissimi dubbi da parte di entrambi, che sicuramente saranno presenti anche nella prima parte della quarta stagione.

Secondo alcune anticipazioni, Melinda cercherà di scoprire chi è realmente il padre biologico di suo figlio, mentre Jack verrà invaso da un profondo turbamento. A complicare le cose ci sarà anche un nuovo affascinante dottore, che insidierà Melinda e cercherà di conquistarla.

Insomma, anche per questa stagione che sta per uscire su Netflix il prossimo 20 luglio si prevedono tantissimi colpi di scena. Non ci resta quindi che attendere e goderci lo spettacolo appena sarà disponibile sulla piattaforma.

