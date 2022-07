In estate con il caldo e l’afa non è sempre facile decidere cosa preparare per pranzo o cena. Spesso non si ha voglia di cucinare e accendere i fornelli perché le temperature in casa sono troppo alte. Allora si cerca di risolvere il problema preparando dei piatti poco elaborati e che non hanno bisogno di una lunga cottura.

Lasciamo stare le lasagne farcite o i cannelloni della domenica. Ma dedichiamoci a preparazioni veloce che non appesantiscono lo stomaco e che non ci fanno sudare durante la notte.

Non è detto che un piatto semplice sia meno gustoso di quello elaborato. Pensiamo, ad esempio, a un’insalata di polpo o una ricca pasta fredda condita con gli ingredienti che più ci piacciono.

La ricetta dell’estate

Se in estate non possiamo proprio fare a meno di mangiare la pasta, allora scegliamo un condimento semplice, veloce ma gustoso. Oltre al classico pomodoro e basilico, potremmo preparare un pesto alla genovese o un pesto con delle zucchine.

Il pesto di zucchine è davvero facile da cucinare ed è il protagonista della ricetta che andremo ad illustrare nelle prossime righe.

Ingredienti:

300 g di spaghetti;

2 zucchine;

gamberi q.b.;

qualche foglia di basilico;

1 spicchio di aglio;

olio EVO q.b.;

sale e peperoncino q.b.

Oltre al classico pomodoro e basilico ecco come condire gli spaghetti per preparare un piatto veloce, estivo ed economico

Iniziamo la ricetta lavando le zucchine ed eliminando le estremità. Tagliamole a cubetti e lasciamole scottare per pochissimi minuti in acqua salata. Scoliamo per bene e versiamole in un mixer da cucina con le foglie di basilico, l’olio EVO, il sale e il peperoncino. Frulliamo tutti gli ingredienti.

Nel frattempo, puliamo anche i gamberi eliminando la testa, il carapace e il budello. Versiamo l’olio EVO in una pentola antiaderente con l’aglio e il peperoncino. Facciamo saltare i nostri gamberi per qualche minuto.

Lessiamo la pasta in acqua leggermente salata e scoliamola al dente. Versiamola nella pentendola dei gamberi e uniamo il pesto di zucchine.

Amalgamiamo tutti gli ingredienti, aggiungendo anche un po’ di acqua di cottura della pasta. Lasciamo che si formi quella cremina molto invitante. Trasferiamo il tutto nel piatto di portata e serviamo a parenti e amici.

Possiamo arricchire la nostra ricetta aggiungendo delle mandorle già pelate e tostate o i classici pinoli.

