Per chi non ha ancora prenotato le vacanze e ne cerca una rilassante e a buon prezzo queste 2 mete sono molto apprezzate sul web

Spesso abbiamo sotto gli occhi delle mete turistiche molto convenienti e rilassanti, davvero imperdibili per le famiglie. Però, come accade spesso nella vita quotidiana, proprio ciò che abbiamo di vicino è scontato e rappresenta l’ultimo dei nostri pensieri. Funziona così anche nei viaggi e nella programmazione delle vacanze. Chissà perché andiamo a pensare sempre ai tropici, alle Hawaii e alle Maldive, quando potremmo andarcene in Sardegna, Puglia e Calabria, solo per citare qualche esempio. Sono ancora tanti gli italiani che starebbero progettando le proprie vacanze, alla ricerca di una last minute favorevole.

Per colpa dei rincari che tutti sappiamo, chi è costretto ad andare in vacanza ad agosto rischia veramente il collasso. Con il rischio reale di rinunciare o quasi alle meritate vacanze annuali. Per chi non ha ancora prenotato le vacanze, ecco quindi 2 località non troppo care e aperte a tutti i portafogli. All’ombra di una delle più eleganti cittadine della Romagna.

Non possiamo certo escludere la Romagna dalla possibilità di trovare posto all’ultimo momento, senza spendere una follia. Togliendo, però le classiche mete super gettonate come Rimini e Riccione, proponiamo Igea Marina. Unita alla più famosa Bellaria, molto apprezzata dalle famiglie, ma anche dai giovani che cercano relax, ospitalità e buona cucina. Senza contare la comodità dei trasporti, serviti dall’uscita autostradale, dalla statale e dalla ferrovia. Igea Marina offre al turista alberghi, appartamenti, case in affitto per tutti i gusti e tutti i portafogli.

Scendendo lungo il litorale Adriatico, facciamo tappa in una località più volte premiata dalla Bandiera Blu, come del resto la precedente Igea Marina. La nostra meta è Pineto, in provincia di Teramo, nel bellissimo Abruzzo. Località che ormai da qualche anno è inserita dai turisti nella top 10 dei soggiorni con il miglior rapporto qualità prezzo. Sabbia dorata e finissima, mare limpido con fondali bassi e perfetti per i bambini, Pineto si contraddistingue anche per l’ospitalità della sua gente. Senza dimenticare che l’operosa amministrazione comunale locale e gli enti culturali hanno organizzato una stagione estiva ricchissima di eventi.

