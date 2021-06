Sta iniziando la stagione dei mirtilli e cosa c’è di meglio che trasformare questi golosi frutti in una gustosissima cheesecake?

La stagione dei mirtilli è alle porte. Essa, infatti, inizia in giugno per terminare a settembre, con una piccola variazione di un paio di settimane in base alle temperature.

Sta quindi iniziando la stagione dei mirtilli e cosa c’è di meglio che trasformare questi golosi frutti in una gustosissima cheesecake? Dato il loro gusto aspro-dolce, questi frutti sono un abbinamento fantastico alla cheesecake: fresca, morbida e davvero golosa.

Ecco come prepararla

In una ciotola pesare 250 grammi di mascarpone ed aggiungere 200 millilitri di panna precedentemente montata.

Unire il tutto con una frusta aggiungendo 80 grammi di zucchero o altro dolcificante a piacere.

A parte, sbriciolare 200 grammi circa di biscotti ed unire 50 grammi di burro fuso ed un cucchiaio di miele d’acacia

Amalgamare bene e dunque rivestire il fondo di uno stampo per torte, pressando il composto per farlo unificare.

Riporre in frigo per 2 ore e, quindi, versare sopra alla base di biscotto il composto di formaggio fatto in precedenza. Riporre nuovamente in frigorifero.

Nel frattempo, in un pentolino antiaderente, far cuocere 300 grammi di mirtilli a fuoco lento ed aggiungere tre fogli di gelatina, precedentemente ammollati in acqua fredda, o 5 grammi di agar agar per far solidificare.

Frullare il composto e, una volta a temperatura ambiente, colarlo sulla cheesecake. Lasciare ulteriormente riposare per qualche ora ancora. Decorare con mirtilli freschi o altri frutti rossi e servire.

Questo favoloso dolce si può conservare per tre o quattro giorni in frigorifero, ma è anche possibile porlo in congelatore. In questo caso sarà utile porlo in frigo a scongelare prima di passare a gustarlo nuovamente.

Per decorare questa magnifica cheesecake ed iniziare a gustarla con lo sguardo ancor prima di averla assaggiata, si consiglia di farcirne l’estremità con frutti di bosco freschi. Perfetti, sia nell’abbinamento dei gusti che come accostamento di colore, risultano essere lamponi, fragoline di bosco e ribes rossi o bianchi.