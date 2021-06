I succhi di frutta confezionati, che si possono trovare al supermercato, derivano dalla frutta di scarto, poiché imperfetta, o eccessivamente matura. Essi contengono anche molti conservanti e zuccheri in quantità davvero alte.

Esistono svariate ricette di come si possa produrre il succo di frutta a livello casalingo, che risulti essere più salutare di quello industriale. Ma allora perché comprare il succo di frutta al supermercato quando lo si può produrre comodamente a casa con pochi ingredienti? Qualcuno potrebbe rispondere per comodità, ma in realtà produrre il succo di frutta a livello casalingo è qualcosa di davvero facile, veloce e soddisfacente. Saranno sufficienti questi pochi ingredienti:

a) acqua;

b) frutta fresca;

c) succo di limone;

d) zucchero.

Tipologia di frutta impiegata per la preparazione

Il quantitativo degli ingredienti varia molto in base a questo fattore: la tipologia di frutta impiegata per la preparazione del succo di frutta.

Se i frutti, che si è scelto di utilizzare per la preparazione, sono zuccherini, per il compimento della ricetta sarà necessario ridurre il quantitativo di zucchero ed aumentare quello del succo di limone.

Se invece la frutta sarà di una qualità più acerba bisognerà aumentare il quantitativo di zucchero a discapito del succo di limone.

Necessario risulta tenere in considerazione non solo la tipologia di frutta impiegata per la preparazione del succo, ma anche il suo grado di maturazione. Frutta più matura necessita di essere dolcificata meno rispetto a quella più novella e dunque acerba.

Attenzione, però, perché zucchero e limone non servono solo a rendere il succo di frutta gustoso e buonissimo. Questi due componenti della ricetta sono essenziali per la conservazione del prodotto.

È infatti possibile conservare i succhi di frutta autoprodotti in casa per circa un anno. Se si è interessati a farlo basterà porre il liquido in bottiglie di vetro, sigillarlo e mettere il tutto sottovuoto facendo bollire le bottiglie per circa 20-30 minuti, in base alla loro grandezza.

In alternativa, il succo di frutta può essere consumato subito. È possibile conservarlo per qualche giorno in frigorifero, sempre riponendolo in bottiglie di vetro.

Un aspetto da considerare sul perché non conviene comprare il succo di frutta al supermercato quando lo si può produrre comodamente a casa con pochi ingredienti è la qualità

Come definito a inizio testo, per produrre i succhi di frutta industriali si utilizzano scarti. Se si andrà a creare lo stesso prodotto a livello casalingo, sarà possibile scegliere la frutta migliore.

Questo semplice gesto aumenterà molto la qualità della deliziosa bevanda tanto amata dai bambini, donando loro un prodotto ottimo, sano e gustosissimo.