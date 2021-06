Con l’arrivo dell’estate e del caldo cominciamo tutti ad avere voglia di cose fresche. La frutta è uno di quei cibi che d’estate consumiamo di più. Proprio per la sua freschezza e il suo sapore che sa d’estate. Quante cose possiamo fare con la frutta, velocemente e con facilità? Gelati, frullati, macedonie e tanto altro.

Una cosa a cui però non pensiamo quasi mai è di conservare i noccioli e i semi della frutta che sbucciamo e mangiamo. Siamo abituati a considerare tutto ciò che resta del frutto come uno scarto. Buttiamo i noccioli delle ciliegie, delle albicocche, dell’anguria senza pensare al grande utilizzo che potremmo farne se solo lo sapessimo.

Gli alberi che nascono dai semi

Non tutti lo sanno, ma sono tanti gli altri alberi che possono nascere soltanto piantando il nocciolo o il seme del proprio frutto.

Ad esempio, dal nocciolo delle albicocche o da quello delle pesche, da quello delle ciliegie ma anche delle susine e molti altri.

È incredibile il motivo per cui ultimamente molti stanno conservando i semi della frutta per portarseli appresso per questo uso impensabile

La prossima volta che mangiamo un frutto, che sia esso un’albicocca, una ciliegia, una susina, una pesca, conserviamo il nocciolo. Lasciamolo asciugare al sole per una giornata intera e inseriamolo in una bustina trasparente.

Quando siamo in giro, sei ci troviamo in campagna o su lunghe distese di terreno potremmo aiutare la natura e creare nuovi alberi.

Non è sicuramente una certezza. È di solito difficile che un nocciolo o un seme, senza le cure adeguate riesca a dare vita ad un albero ma mai dire mai.

In alcune condizioni e con un po’ di fortuna, anche un nocciolo lasciato su un terreno potrebbe riuscire ad aiutare la natura.

Potremmo pensare di aver fatto il nostro.

È senza dubbio importante informarci e sapere però quando è il momento migliore perché un seme possa dare il suo frutto.

