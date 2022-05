Il decreto Aiuti, approvato il 2 maggio 2022, ha introdotto una serie di misure di supporto per famiglie e imprese. Detto strumento è stato varato ad hoc per aiutare la popolazione colpita duramente dalle conseguenze della guerra in Ucraina. In particolare, il decreto ha introdotto il bonus trasporti, uno sconto previsto sugli abbonamenti di autobus, metropolitane e treni. Si tratta di una misura di sostegno a favore di studenti e lavoratori che utilizzano i mezzi del trasporto pubblico locale. Per essa, il Governo ha stanziato un fondo. L’iniziativa mira a contrastare l’aumento dei prezzi delle bollette, del carburante, delle materie prime, dovuto alla guerra. La situazione incresciosa venutasi a creare, infatti, rischia anche di bloccare i consumi, con gravi e pesanti conseguenze sull’economia italiana. Ma, scendiamo più nei dettagli dell’intervento governativo sul punto.

Come verranno sovvenzionati gli interventi a favore delle famiglie e delle imprese

Per far fronte alle diverse esigenze, il decreto prevede uno stanziamento di 14 miliardi di euro. I fondi si otterranno, prevalentemente, tramite il prelievo straordinario sugli extra-profitti delle aziende energetiche, elevato al 25%. Le novità più importanti del decreto Aiuti riguardano:

1) le bollette;

2) il contributo da 200 euro per lavoratori e pensionati, con redditi inferiori ai 200.000 euro;

3) gli sconti su bus, metro e treni, diretto a chi utilizza i mezzi pubblici.

A quest’ultimo riguardo, studenti e lavoratori otterranno uno sconto sugli abbonamenti, non solo su autobus ma anche su treni e metropolitane. Il tutto, per alleviare le conseguenze della crisi economica legata alla guerra in Ucraina e al Covid. Ma, cerchiamo di capire, qui di seguito, come funzionerà lo sconto sull’abbonamento.

Non solo su autobus ma anche su treni e metropolitane, il bonus trasporti da 200 euro varrà come sconto sugli abbonamenti per queste categorie

Per capire come ottenere lo sconto sull’abbonamento dei trasporti pubblici, occorrerà attendere la versione ufficiale del decreto Aiuti. Inoltre, seguiranno i relativi decreti attuativi, che ne introdurranno i chiarimenti e i dettagli, ossia le regole per ottenere il bonus. Non si sa ancora, infatti, se detto beneficio, funzionerà come uno sconto al momento dell’acquisto. Oppure, se opererà sotto forma di detrazione nella dichiarazione dei redditi o di rimborso. Infine, non è ancora chiara la cifra definitiva dello sconto ottenibile o dell’eventuale percentuale di esso. L’unica cosa che si sa con certezza è che la misura sarà operativa a breve.

