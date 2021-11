I grandi colossi della distribuzione hanno rivoluzionato il mondo dell’intrattenimento. Ora è possibile infatti vedere film e serie tv comodamente seduti sul divano di casa, con una vasta scelta nel catalogo. Inoltre non sono presenti solo prodotti americani ed europei, ma anche quelli dell’Estremo Oriente e dell’America Latina. Il più visto in assoluto è stato infatti “Squid Game”, una serie sudcoreana che oramai è entrata nell’immaginario collettivo. Ma ora è nell’aria anche un altro titolo che ha già mandato il pubblico in fibrillazione. Infatti tutti staranno incollati al televisore per questa serie Netflix che sta già facendo impazzire il Mondo. Vediamo insieme se è in linea con i nostri gusti.

Stiamo parlando di Hellbound, una miniserie di sei episodi ambientata nella metropoli di Seoul. La trama, che nei primi minuti ci inganna con un’apparenza di normalità, si colora poi fin da subito di tinte fosche. Ad ora non è ancora visibile su Netflix. Apparirà infatti sugli schermi il 19 di novembre alle 9 del mattino, ma sta già facendo parlare di sé. Infatti ha riscosso molti riconoscimenti in ambienti internazionali come il Toronto Film Festival e al BFI London Film Festival. Il regista Yeon Sang-ho è famoso per aver girato “Train to Busan” che racconta come un virus che trasforma gli esseri umani in zombie riesca a mettere in crisi tutto il sistema statale.

La trama vista nel dettaglio

“Hellbound” invece parla di alcune strane visite che sconvolgono tutta la metropoli. Degli esseri sovrannaturali appaiono e avvolgono in una nube di fumo e fiamme i malcapitati, uccidendoli sul colpo. Questi eventi inspiegabili vengono giustificati dalla setta “Nuova Verità” come una punizione per i comportamenti immorali della comunità. Una fetta più estremista di questa organizzazione comincia a prendere sempre più potere fino a riuscire a condannare alcune persone per dei comportamenti da loro ritenuti peccaminosi. Alcuni membri della popolazione però si ribellano, cercando di evidenziare come non si sappia nulla dei fenomeni che stanno prendendo piede in città. Si crea in questo modo uno scontro fra questi ultimi e gli appartenenti a Nuova Verità, mentre si porta avanti un’indagine sulla natura di questi avvenimenti paranormali.

Approfondimento

