Mai come in questi giorni di siccità, abbiamo sentito il bisogno di rinfrescarci con qualche dessert estivo. Il reparto frigo del supermercato è diventato il nostro migliore amico, per trovare un po’ di sollievo da tutta questa umidità che toglie il fiato. I più fortunati, armati di gelatiera, si preparano i gelati in casa, risparmiando un bel po’di soldi. Ma se non servisse necessariamente la gelatiera per questi snack gelatosi, ricoperti di cioccolato e caratterizzati dall’inconfondibile cremosità dello yogurt? Per prepararli, ci bastano 10 minuti del nostro tempo.

Un dessert dalle origini antichissime

Lo consumiamo abitualmente ogni estate (e non solo), ma non tutti conosciamo davvero le sue origini. Il gelato compare in Italia intorno al 1600 e in questo periodo è solo un intruglio di latte e frutta congelati. Poco tempo dopo si diffonde il sorbetto a Napoli, dove i gelatieri si specializzano in questa arte per renderlo sempre più cremoso. A fine secolo il gelato diventa un’associazione di panna, aromi e frutta ed è soltanto nell’Ottocento che il gelato comincia a essere prodotto su scala industriale. Tutti conoscono il tanto amato gelato di Pepino, il famoso gelatiere che ha portato la tradizione del gelato fino a Torino, dove questo ricoperto diventa noto e amato anche nella Casa Reale. Oggi aggiungiamo un piccolissimo tassello alla storia con questa varietà dolce, sana e facilissima da preparare, anche senza essere mastri gelatai.

Squisiti questi snack di gelato allo yogurt fatti in casa senza gelatiera da preparare in soli 10 minuti

Per realizzare questi snack saporiti e salutari, bastano davvero pochi minuti e ci servirà tutta la corposità dello yogurt greco. Non ci occorreranno neanche gli stampini da gelato, perché si prendono con le mani e sono uno tira l’altro. Potremo anche accompagnarli con dei favolosi cocktail estivi serviti in modi originali. Altrimenti anche da soli avranno il loro perché. Per gustare quanto prima questi snack estivi golosi, dobbiamo procurarci:

500 g di yogurt greco;

160 g di latte condensato;

un cucchiaino di aroma alla vaniglia;

125 g di lamponi freschi;

Cioccolato fondente q.b.

Non ci resta che cominciare. Mescoliamo lo yogurt greco con il latte condensato e l’estratto di vaniglia. Tagliamo e schiacciamo grossolanamente i lamponi e aggiungiamoli allo yogurt. A questo punto, aiutandoci con un cucchiaino, creiamo i nostri snack e posizioniamoli sulla base di un contenitore bello grande, ricoperto con carta forno e lasciamo congelare in freezer per circa 3 ore. Una volta solidificati e freddi, potremo immergerli in una ciotola, dove avremo sciolto il cioccolato fondente. Una volta ricoperti, via di nuovo in freezer. E voilà! Squisiti questi snack di gelato allo yogurt che ci faranno dimenticare il caldo e l’afa in un sol boccone.

Lettura consigliata

Aprire e sbucciare il cocco senza sforzo sarà una passeggiata con questi due metodi veloci e infallibili