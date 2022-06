Quanti di noi hanno trascorso almeno un’estate a sgranocchiare del cocco fresco in spiaggia? E quanti invece lo usano abitualmente d’estate nelle varie ricette di dolci, come la cheesecake al cocco? È comprensibile, visto che il cocco è un frutto esotico estremamente gustoso e dalle innumerevoli proprietà. Ma quando si tratta di aprirlo o sbucciarlo, diventiamo estremamente buffi, armati di martello e cacciavite. Oggi scopriremo che, anche senza prendere a martellate tavoli e top della cucina, possiamo facilmente aprire e sbucciare questo frutto delizioso.

Proprietà del cocco

Prima di addentrarci in queste pratiche, è bene ricordare tutti i benefici e le proprietà del cocco. Innanzitutto, molti si spaventano perché è in effetti un frutto calorico. Tuttavia, possiamo consumarlo anche quando siamo a dieta, perché contiene molte fibre, che modulano la glicemia e danno un senso di sazietà, che inibisce la voglia di altro cibo dopo la loro ingestione. Oltretutto, è un frutto ricco di acqua ed è perfetto per contrastare la ritenzione idrica. Inoltre, gli acidi grassi contenuti in questo frutto, aiutano il metabolismo, per cui, in piccole quantità, questo frutto può essere consumato anche nelle diete ipocaloriche.

Aprire e sbucciare il cocco senza sforzo sarà una passeggiata con questi due metodi veloci e infallibili

La teoria l’abbiamo imparata. Passiamo quindi alla pratica. Intanto, abbandoniamo martelli, cacciaviti, mazze da baseball o muretti di cemento. Per aprire il cocco non serve nessuna forza bruta. Basterà inserirlo nel microonde e farlo scaldare a temperatura medio-alta per 3 minuti, dopo averlo svuotato dell’acqua (questo passaggio è fondamentale, altrimenti si corre il rischio che l’acqua al suo interno, bollendo, faccia scoppiare il frutto) e tamponarlo con un canovaccio una volta sfornato, per poi aprirlo con un colpo secco (magari aiutandosi con un batticarne).

Un altro metodo

Lo stesso possiamo fare col forno. Una volta rimossa l’acqua al suo interno, mettiamo in forno il cocco a 200 ° per 5 minuti. Una volta aperto, sbucciarlo sarà ancora più semplice. Basterà prendere le due metà del cocco appena aperto, metterle a bollire per 5 minuti in acqua e, trascorso questo tempo, rimuovere la polpa aiutandosi con un cucchiaio. Aprire e sbucciare il cocco senza sforzo è possibile e alla portata di tutti. Se dobbiamo sfogare la nostra rabbia, potremo sempre spaccare la legna, perché ad aprire il cocco, ci pensa il microonde.

