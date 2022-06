I peperoni sono tra gli ortaggi di giugno più colorati e profumati. Ricco di vitamine A, C, E ed antiossidanti quest’ortaggio è molto utilizzato nella cucina italiana da Nord a Sud. Nonostante i suoi numerosi benefici, molte persone tendono a limitare il consumo di peperoni perché possono risultare poco digeribili. Pensiamo però agli squisiti piatti che possiamo preparare con questa verdura di stagione: peperoni ripieni, in agrodolce oppure la classica peperonata sono soltanto alcuni esempi. Generalmente, usiamo i peperoni per preparare deliziosi contorni ideali per accompagnare ed impreziosire piatti di carne e pesce, ma anche di legumi. Oggi vogliamo proporre un contorno semplice, sfizioso e gustosissimo che vede quest’ortaggio di stagione come protagonista. Per completare il contorno useremo le patate che da sempre crea un abbinamento molto apprezzato anche dai più piccoli.

Ingredienti

1 peperone giallo;

1 peperone rosso;

2 spicchi d’aglio;

1 peperone verde;

4 patate;

1 spicchio di mela;

1 peperoncino fresco;

un rametto di rosmarino;

olio EVO q.b.;

sale q.b.

I peperoni sono leggeri e digeribili se prepariamo in padella questo contorno con le patate, facile e veloce che profuma d’estate

Per preparare questo contorno, laviamo le patate con abbondante acqua corrente. Sbucciamole e tagliamole a tocchetti sottili, dopodiché lasciamole in ammollo in acqua fredda per qualche minuto. Occupiamoci dei peperoni lavandoli con cura ed asciugandoli. Con un coltello eliminiamo il picciolo, i semi e i filamenti interni.

Tagliamo i peperoni in modo che risultino più o meno delle stesse dimensioni delle patate. Intanto, aggiungiamo 2 spicchi d’aglio in padella con l’olio extravergine d’oliva e facciamoli dorare. Uniamo le patate e facciamole cuocere per qualche minuto per farle ammorbidire.

Aggiungiamo i peperoni e facciamoli cuocere con le patate aggiungendo lo spicchio di mela. Lasciamolo in padella per una decina di minuti in modo da rendere più digeribili i peperoni, infine eliminiamolo. Rimuoviamo la mela e tagliamo a pezzetti piccoli il peperoncino. Aggiungiamolo insieme al rosmarino ai peperoni e alle patate in cottura. Saliamo il nostro contorno, rimuoviamo gli spicchi d’aglio e serviamolo come accompagnamento ai nostri secondi piatti più gustosi.

Consigli

Per rendere quest’ortaggio più digeribile basta davvero poco. Infatti, i peperoni sono leggeri e digeribili se prepariamo questo piatto gustoso e veloce. Seguendo questa ricetta, peperoni e patate risulteranno croccanti fuori e morbidi dentro. Possiamo scegliere di sostituire il rosmarino con l’origano per dare al contorno un tocco ancora più mediterraneo. Inoltre, possiamo mangiare questo contorno anche il giorno dopo oppure decidere di congelarlo e consumarlo entro 2 mesi.

