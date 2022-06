Con la pandemia il Governo ha cercato di sostenere i cittadini in difficoltà attraverso l’emissione di molti Bonus. L’agevolazione per privati e imprese si sono moltiplicate con lo scoppio della guerra. Oggi lo Stato offre un grande numero di agevolazioni tra i quali il cittadino fa fatica a districarsi. Il Governo per evitare che privati, professionisti e imprese si perdano nella giungla degli svariati Bonus, ha adottato una semplice soluzione, una piattaforma sul web. Grazie a questo portale attivo solo da qualche mese, chiunque può scoprire se c’è un contributo adatto alle sue necessità. Non solo, il portale offre anche una opzione molto particolare, certamente molto utile. Scopriamo come funziona il sito e questa utilissima caratteristica.

Oggi gli incentivi fiscali sono numerosissimi. Secondo una recente ricerca della CGIA di Mestre i Bonus attualmente validi sono circa una quarantina. Queste agevolazioni costeranno una cifra complessiva che fa davvero impressione. L’associazione veneta ha calcolato che alla fine del triennio 2020-2022 lo Stato avrà erogato contributi per oltre 110 miliardi di euro. Il Governo Draghi ha cercato di porre una soluzione alla miriade di Bonus anche attraverso un’operazione di accorpamento di più contributi in uno solo. Per esempio, il lancio dell’assegno unico familiare ha l’obiettivo di riunire tutti gli incentivi per le famiglie con figli. A proposito dell’assegno unico universale, probabilmente alcune famiglie non sanno che potrebbero avere diritto a ulteriori 100 euro forfettari dall’INPS.

Fiumi di Bonus del Governo ed incentivi per privati e professionisti oltre che per imprese accedendo a questo sito

Il Governo, per la precisione il Ministero dello sviluppo e delle infrastrutture, ha attivato un portale per le ricerca delle varie agevolazioni. Sulla pagina web incentivi.gov.it, privati, professionisti e imprenditori possono conoscere tutti gli incentivi che il Governo ha messo a disposizione per i contribuenti. La navigazione sul sito è molto intuitiva e tutti gli incentivi si possono visualizzare per categorie di interesse. Per esempio si possono scoprire quali sono i Bonus dedicati a sviluppo di impresa, all’imprenditoria femminile, alla digitalizzazione, all’inclusione sociale, al sostegno liquidità, ecc.

È possibile navigare all’interno del sito anche individuando la categoria sociale di appartenenza. Si possono scoprire gli incentivi per un aspirante imprenditore oppure per chi ha già un’impresa, per un professionista oppure per il privato cittadino. Inoltre per ogni agevolazione sono individuate le date di apertura e chiusura degli sportelli, le caratteristiche tecniche, i costi e l’ambito territoriale dell’erogazione. Infine il sito offre una opzione molto interessante. Attraverso la selezione dei filtri è possibile individuare anche lo stato degli incentivi. Ovvero tra questi fiumi di Bonus del Governo è possibile individuare non solo quelli attivi ma anche quelli che stanno per arrivare. Opzione sicuramente molto utile.

