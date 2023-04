Unghie primaverili eleganti, torna di moda il look di Euphoria: ecco il tutorial per una manicure perfetta

Le unghie alla moda per la primavera 2023 si rifanno a una nota serie TV. Parliamo di Euphoria, che ha conquistato i cuori dei telespettatori dal 2019. Per essere trendy e al passo coi tempi, potresti prendere spunto dal look di una delle attrici. Ecco come avere unghie splendide che non smetterai di fissare.

La manicure perfetta non esiste? Forse, ma la moda che impazza in questo periodo alla perfezione va davvero vicina. Per il lancio dobbiamo ringraziare la nail artist della serie TV Euphoria, di cui si attende la nuova stagione in uscita nel 2024. Chi ha visto gli episodi avrà notato certamente il look da urlo di una delle attrici principali. Alexa Demmy, la Maddy della fiction, ha sfoggiato mani stratosferiche. Il trend in questione non ha lasciato indifferenti e sembrerebbe tornare alla ribalta anche per la bella stagione. Ecco di quale parliamo.

Unghie primaverili eleganti, torna di moda il look di Euphoria: l’Hourglass nails

A rilanciarla in questo 2023 è niente meno che Kourtney Kardashian, la ricchissima imprenditrice della nota famiglia americana. Si tratta della tendenza che prende il nome di Hourglass nails. In sostanza, consiste nel riprodurre la forma di una clessidra sulle unghie medie o lunghe. Ma qual è il procedimento?

Si parte applicando primer e deidratante. Dopodiché si polimerizzano le tips trasparenti e si limano in superficie grazie a un buffer. A questo punto si distribuisce uno smalto nude e si tracciano i contorni della clessidra con un pennello fine, prima di riempirli. Per finire, si proteggono colore e brillantezza con un apposito top coat.

Se ce la sentiamo, possiamo provare a replicare il look da casa. Tuttavia, se non abbiamo mani esperte, il consiglio è di rivolgersi all’estetista, mostrandole una foto del risultato che vogliamo ottenere. Ci sono pochi dubbi ormai: per unghie primaverili eleganti, torna di moda il look di Euphoria.

Rinforzare le unghie con le vitamine essenziali

Prima di procedere col make up è importante avere la certezza di lavorare su una base forte. Se applicato con frequenza, lo smalto potrebbe indebolire e disidratare le unghie, a causa dei solventi contenuti. Anche col semipermanente il rischio resta invariato, poiché si fissa alla superficie e rende la rimozione difficoltosa e poco sicura.

In questo contesto si possono talvolta inserire dei fattori alimentari. Anche se la carenza di nutrienti essenziali è piuttosto rara, bisognerebbe sempre seguire una dieta bilanciata. Tra gli elementi che incidono sul benessere delle unghie c’è la vitamina H, o biotina. Ma sono di grande importanza anche i minerali come zinco e ferro, e gli amminoacidi come cistina e metionina. Per integrarli, gli esperti consigliano di consumare regolarmente alimenti come vegetali, crostacei, frutta secca e derivati del latte.