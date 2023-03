Cosa mangia Michelle Hunziker per mantenersi giovane e bella? Ecco i segreti della sua dieta anti età

Ha 46 anni, fra pochissimo sarà una giovane nonna e ha il fisico di una ventenne. Come fa la bella conduttrice ad avere quel fisico e a combattere l’invecchiamento? Scopriamo insieme i suoi segreti per l’eterna giovinezza!

La conduttrice e modella svizzera ormai trapiantata in Italia da tanti anni è un vulcano di energie. A 46 anni ha un fisico da paura e una tonicità che le invidiano anche le ragazzine più giovani. La sua silhouette l’ha resa famosa quando era più giovane ed è ancora un suo gran punto di forza. Ma come fa a mantenersi così in forma? È stata lei stessa a dirlo in diverse interviste e a pubblicarlo nelle storie di Instagram più recentemente. Vediamo un po’ quali segreti possiamo rubarle!

Cosa mangia Michelle Hunziker per mantenersi giovane e bella

Si parte dalla colazione, una fetta di pane tostato con una crema proteica o con pochi zuccheri e grassi. Per quanto riguarda i pasti principali, non rinuncia al cibo, ma è molto disciplinata sulle quantità e sui macronutrienti. Mangia 125 grammi di proteine, 140 grammi di carboidrati e 50 grammi di grassi ogni giorno. Molta carne bianca piuttosto che rossa, pesce e uova, ma anche formaggi magri che non guastano mail. Olio solo a crudo, niente fritture e cotture leggere come quelle a vapore o ai ferri sono le sue preferite.

Vogliamo copiarla ma non sappiamo cosa cucinare? Proviamo con la carne di coniglio, una carne magrissima, con un contorno di cavoli al vapore e 2 cucchiaini d’olio. Per 6 giorni a settimana è più rigida sull’alimentazione, ma si regala un giorno di libertà dalla dieta. Si concede un bicchiere di vino rosso alla sera e qualche piccolo sgarro dolce o salato.

A 46 anni sarà la nonna più in forma degli ultimi anni, ma come fa?

Ma una dieta sana e bilanciata non è sufficiente per avere un fisico del genere, lo sappiamo bene. Sicuramente c’è anche lo zampino della genetica, ma anche l’attività fisica ha i suoi meriti. Lei dice di non stare mai ferma, è un vero vulcano e se non può allenarsi si dedica allo sport. Ma poca palestra o sala pesi, preferisce gli sport che sono completi e più divertenti!

Ha praticato sci, ginnastica, ma ama anche fare trekking, pilates ed è un’esperta di arti marziali. Se vogliamo copiarla ma non abbiamo tempo per lo sport, possiamo ritagliarci una mezz’ora per noi anche a casa. Con qualche semplice esercizio possiamo avere braccia toniche come le sue, basta avere un po’ di costanza. Ecco, quindi, cosa mangia Michelle Hunziker per mantenersi giovane e bella anche ora che sta per diventare nonna! Con un po’ di impegno possiamo copiarla anche noi e sentirci subito più giovani e belle.