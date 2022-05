Spopola tra signore over 50 e 60 sfoggiare questo colore di capelli tornato di moda persino tra le star

La cura della bellezza è un valore universale che rappresenta un attributo di sensibilità e ricercatezza. Alle volte alcuni canoni si evolvono con il tempo, così come alcuni tabù si rompono definitivamente. Basta pensare a quanto scalpore fecero i bikini negli anni ’40, quando iniziarono a comparire per la prima volta al posto del lungo costume unico.

Altri attributi di stile, invece, cambiano destinazione nel tempo. Basti pensare a questo accessorio ritenuto da molti imprescindibile e che una volta aveva un utilizzo diversissimo. Oggi però ci concentriamo su un tratto caratteristico della nostra testa. Nel corso degli ultimissimi tempi, è finalmente considerato cool mostrare senza timore uno dei più caratteristici segni dell’età per una signora. Stiamo parlando dei capelli bianchi. Spopola tra signore over 50 e 60, così vediamo come le persone più famose hanno declinato questo segno.

Lunghi o corti

La ragione per cui sono considerati di tendenza è difficile da individuare. Forse la chiusura dei parrucchieri imposta dalla pandemia ha rappresentato una ragione importante. Così come il diffondersi della consapevolezza che il nostro corpo non deve mai essere un attributo di cui vergognarsi, ma un aspetto unico che ci appartiene. Così, se anche il tempo scorre, non dobbiamo provare timore, ma valorizzarlo. Proprio come faremmo per il colore unico delle foglie in autunno. Così vediamo alcune star che sono state in prima linea nella valorizzazione dei capelli bianchi, non solo per i tagli corti ma anche per le lunghe chiome.

Ce la ricorderemo sul set del trascinante film Quattro matrimoni e un funerale l’attrice statunitense Andie MacDowell (pseudonimo di Rosalie Anderson McDowell). Andie, inoltre, è uno dei volti copertina del prestigioso marchio L’Oréal. Ebbene, l’attrice è stata tra le prime a portare sul red carpet una folta e lunga chioma di capelli tendenti al bianco. Un tempo forse la stampa avrebbe notato questo evidente dettaglio come una mancanza di cura. Oggi invece i tempi sembrano cambiati.

La moda coinvolge anche le case reali. La Principessa Carolina di Monaco, ormai da più di un anno, mostra con grande eleganza e serenità i capelli che tendono dal grigio verso il bianco. Altre due icone di recente si sono aggiunte alla lista delle star orgogliose della propria chioma grigia o bianca. D’altronde, come scriveva Cicerone nel Cato Maior de Senectute, è “meglio diventare presto vecchi per vivere a lungo”. L’età porta conoscenza, consapevolezza, spesso autorevolezza.

Spopola tra signore over 50 e 60 sfoggiare questo colore di capelli tornato di moda persino tra le star

Per qualcuno sembrerà strano vederle così, ma Carrie e Miranda di Sex and the City sono ritornate sul set per girare il reebot della fortunata serie con i capelli bianchi. Il talento, la capacità e l’arguzia non sono affatto legati a un colore. Ed anzi sono segno di come la bravura riesce ad andare oltre il tempo.

In sintesi, se è vero che nella botte vecchia si trova il vino buono, molte signore non dovranno più affrettarsi a nascondere i segni dell’età. Possono invece provare a mostrare una bella chioma, anche lunga, serene di poter contare su un nuovo modo di vedere un attributo dell’età.

