Ammettiamolo: tutti noi abbiamo praticamente sempre il cellulare in mano. Quando notiamo che il livello della batteria è pericolosamente basso, ci precipitiamo a cercare un caricatore e una presa per assicurarci di poter continuare a utilizzare il telefono senza interruzioni. Molti di noi hanno preso l’abitudine di portare con sé una power bank per ricaricare il telefono anche quando siamo fuori casa e lontani da una presa di corrente.

A volte, però, possiamo accorgerci che il nostro telefono non si carica più con la stessa velocità di una volta. Magari ci vogliono diversi minuti di ricarica per far aumentare dell’1% la batteria e dobbiamo perdere molto tempo nell’attesa che il telefono si ricarichi completamente. Ma a cosa potrebbe essere dovuto questo inconveniente? Vediamo di far luce sul mistero.

Attenzione ai cavi di ricarica e alle power bank

Innanzitutto, può succedere che il cavo con cui carichiamo la batteria sia rovinato e che la corrente non riesca più a essere trasmessa con la stessa intensità. In questi casi, quindi, la causa del problema è esterna al telefono. Anche le power bank possono purtroppo perdere la loro efficacia dopo qualche mese di utilizzo e possono diventare troppo deboli per caricare adeguatamente il telefono. Se però pensiamo che il problema non sia dovuto alla fonte di energia né al cavo, ecco quale potrebbe essere il motivo di una ricarica lenta.

Se all’improvviso notiamo che il telefono si ricarica molto più lentamente del solito, questo potrebbe essere il problema

Il telefono si ricarica più lentamente se deve mantenere attive delle altre funzioni durante la ricarica. Il problema potrebbe essere aggravato dall’hotspot lasciato acceso, dal GPS, ma anche semplicemente dal WI FI. Tutte queste funzioni richiedono energia per essere mantenute e quindi la percentuale di ricarica salirà più lentamente.

Attenzione alle app in background e alle schede aperte

Se all’improvviso notiamo che il telefono non ne vuole sapere di ricaricarsi in fretta, cerchiamo di fare pulizia di tutte le app in background e le schede aperte che il sistema operativo deve mantenere in funzione mentre il telefono si ricarica. In generale, è buona abitudine disinstallare tutte le app che non ci servono e premurarci di chiudere le schede del browser web vecchie o non più rilevanti. In questo modo alleggeriremo la memoria del telefono e lo renderemo più scattante. Se dobbiamo optare per una soluzione drastica, proviamo a ripristinare le condizioni di fabbrica e fare tabula rasa del nostro telefono. Se il problema è del software, tornerà a ricaricarsi più velocemente.

Approfondimento

Ecco il test semplicissimo per capire se la batteria dello smartphone è ormai rovinata