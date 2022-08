A spopolare in questa caldissima estate 2022 ci pensa l’ultima tendenza unghie che sta facendo impazzire il Mondo. I social impazzano e lo smalto, così, va virale. Dunque, occhio perché si possono avere unghie belle anche se corte con una manicure davvero facile e veloce. In realtà, la moda di cui parleremo oggi non è proprio una novità. Difatti, già a partire dall’inizio dell’anno aveva collezionato molti consensi. Quest’estate, però, si rinnova. Cambiano le forme e i colori ma alle donne, questo trattamento piace sempre di più. E dopo il successo delle ultime novità in campo della nail art internazionale, che rende le mani subito più eleganti con semplicità, ora arriva un’altra chicca da non perdere! Difatti, spopola l’ultimo trend unghie 2022 proprio perché è l’ideale anche per abbellire unghie corte e mani poco affusolate.

Una tendenza che piace a tutte le età

Stiamo parlando dello smalto adesivo che si trova in moltissime colorazioni e può essere arricchito con disegni e applicazioni. I vantaggi di questo smalto sono tanti. Sicuramente la velocità e la semplicità di applicazione. Ovviamente, sarà necessaria un po’ di manualità per garantire una manicure perfetta, tuttavia, i tempi di lavoro si riducono drasticamente rispetto ai trattamenti classici. Lo smalto adesivo si presenta come un “foglio” da poggiare sull’unghia e non ha bisogno di colla o altri prodotti simili. Inoltre, questa tendenza è pratica e veloce, perfetta per le ragazze più giovani ma anche per le donne adulte che vogliono ottimizzare i tempi.

Spopola l’ultimo trend unghie 2022, perfetto per chi non ama gel e semipermanente

Si lavora sull’unghia naturale che, però, dev’essere ben pulita e sgrassata e con una base coat (che di norma si trova direttamente all’interno del kit dello smalto adesivo). Dopo aver sistemato il foglio adesivo e aver tolto l’eccesso, si preme leggermente con un bastoncino di legno per far aderire bene su tutti i contorni dell’unghia. Si attende qualche minuto per l’asciugatura e infine, lo smalto va modellato con una limetta. Il costo sembrerebbe più contenuto rispetto al classico gel o semipermanente e i risultati sembrerebbero durati (seppur non così duraturi come altre tipologie di smalto). Difatti, lo smalto adesivo può arrivare al massimo fino ai 10 giorni. Per toglierlo, poi, basterà un solvente apposito. I colori più gettonati per l’estate? Azzurro cielo, verde neon e anche rosa baby.

