Per seguire le mode non c’è bisogno di dilapidare il conto corrente. Per vestire in modo trendy non è infatti necessario acquistare sempre e solo capi firmati. Ormai, di un capo alla moda abbiamo a disposizione infinite varianti, con relative fasce di prezzo. Si va dal capo più costoso, che abbiamo visto sfilare in passerella, alla versione più “democratica” e accessibile a tutti. A determinare la differenza di prezzo di un capo, sicuramente, incide il tessuto.

Tuttavia, sappiamo bene che anche firme e marchi hanno un peso notevole sul valore economico di un qualsiasi oggetto. Per essere stilose, però, non è necessario spendere necessariamente un sacco di soldi. A volte, può bastare un accessorio particolare, così come un modo di portarlo. In questo articolo ne vedremo proprio un esempio.

Il foulard

Di per sé, il foulard è un semplice pezzo di stoffa. In tinta unita o in fantasia, può essere più o meno grande. Di solito lo si porta annodato al collo. Quelli più grandi diventano comodi parei, perfetti da indossare sopra al costume, al mare, durante la passeggiata sul bagnasciuga. In alternativa, sono comodissime stole con cui coprire le spalle, magari in presenza di una leggera brezza serale. Con un po’ di estro artistico, possiamo indossare uno stesso foulard in molteplici modi differenti. Dando così vita ad outfit stilosissimi e sempre diversi.

5 modi di indossare il foulard di seta o cotone oltre che al collo

Partiamo dalla testa. Pieghiamo il foulard in modo tale da ottenere una lista di tessuto piuttosto spessa (almeno 5 o 6 cm). Avremo così creato una bella fascia da indossare a mo’ di cerchietto. Uno stile molto vintage che richiama gli anni ’50 e ’60. Questa acconciatura è perfetta sia per chi ha una lunga chioma e vuole evitare che i capelli ricadano sulla fronte, ed anche per chi sfoggia uno sbarazzino taglio corto. Se preferiamo raccogliere i capelli, potremo sfruttare il nostro foulard come un bel fiocco. Dopo aver fermato la coda, la treccia o lo chignon con elastici e forcine, basterà avvolgervi attorno il tessuto a mero scopo decorativo.

Altri 3 accessori

Avvolgendo il foulard attorno al polso, ecco un originalissimo braccialetto. In base alla lunghezza del tessuto, potremo fare più o meno giri. Potremo indossarlo morbido o più stretto. Con un fiocco più o meno vistoso e penzolante. Volendo, potremmo anche impreziosire il nostro foulard trasformandolo in un vero e proprio bijoux. Basterà acquistare in merceria delle pietre, o degli ornamenti in vario materiale, da applicare al tessuto. Esistono anche decorazioni di varia forma, forate al centro, all’interno delle quali far passare il nostro foulard.

Un’altra idea potrebbe poi essere quella di legare il foulard al manico della borsetta. Optando per una fantasia che ben si abbina all’abito indossato, avremo un completo che non passerà di certo inosservato. Infine, possiamo trasformare i foulard piuttosto grandi in cinture, per dare un nuovo tocco a dei classici jeans o per ravvivare dei semplici bermuda. Ecco quindi 5 modi per indossare il foulard diversi dal solito. Ma queste sono solo alcune idee. La fantasia non ha limiti e le possibilità sono davvero tante!

Lettura consigliata

Tutte pazze per l’accessorio moda estate 2022 che valorizza code, trecce e chignon ed è perfetto anche coi capelli corti