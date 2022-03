Avere la palpebra fissa leggermente cadente, non è solo un segno del tempo che passa. Difatti, questa particolarità può presentarsi anche su un viso giovane. Ovviamente, non stiamo parlando di un difetto fisico, ma di una caratteristica che può visivamente cambiare l’espressione del nostro sguardo.

Per evitare che l’effetto “incappucciato” dell’occhio possa far apparire lo sguardo più stanco, spento e invecchiato, esistono tantissime strategie di make up.

Ad esempio, questo trucco occhi, furbo e glamour, sta spopolando sui social perché ringiovanisce lo sguardo dopo i 40 anni e alza le palpebre cadenti grazie ad un effetto ottico meraviglioso.

Superati gli “anta”, il make up sembra quasi una condanna. Molti cosmetici s’infilano nelle pieghettine causate dalle rughe d’espressione. Gli occhi sembrano sempre stanchi e gonfi e la pelle si mostra sempre meno tonica. Non tutte sanno, però, che per apparire sempre più giovani e riposate possono bastare questi semplicissimi segreti di bellezza consigliati dagli esperti.

Inoltre, per avere un viso più fresco e levigato senza spendere una fortuna, ecco qualche piccolo stragatemma, utile da ricordare.

Per non avere mai più occhi all’ingiù e palpebre cadenti, poi, ci sarebbe un altro trucchetto davvero geniale. Arriva sempre dal mondo del make up e ha già conquistato milioni di donne.

Mai sentito parlare dell’eye contouring? Una tecnica facilissima capace di rendere giustizia anche agli occhi incappucciati senza ricorrere a punturine e lavori di bisturi.

Dunque, ecco come non avere mai più occhi all’ingiù e palpebre cadenti con un semplicissimo trucchetto dall’effetto lifting immediato che ringiovanisce lo sguardo

L‘eye contouring si basa su un gioco di luci ed ombre che valorizzano i punti forti dello sguardo in pochi minuti. Per un risultato d’impatto, ma allo stesso tempo che conservi un aspetto “naturale”, si consiglia di optare per ombretti dai colori neutri e dal finish satinato.

In buona sostanza si andrà a “scolpire” la zona della palpebra per correggerla e renderla otticamente più sollevata. L’operazione non è difficile e richiede pochi prodotti. In particolare, si parte con una sfumatura più scura all’attaccatura delle ciglia che si schiarisce a mano a mano che ci si allunga verso le sopracciglia. Per un effetto ancora più preciso, la sfumatura può essere fatta ad occhio aperto, in modo da regolarsi con le proporzioni. Le nuance dei marroni, dei grigi e dei tortora sono ideali per truccare le palpebre cadenti.

Illuminare l’arcata sopraccigliare con una matita color burro sarà un tocco strategico per dar il giusto risalto agli occhi. La stessa matita, poi, potrà essere applicata anche come punto luce nell’angolo interno dell’occhio. In questo modo, si darà luminosità a tutta la zona e lo sguardo tenderà ad aprirsi.

Sconsigliato, invece, l’uso dell’eyeliner perché non si sposa tanto con le palpebre cadenti. Infine, per completare l’eye contouring le ciglia finte sono perfette. Non c’è bisogno di esagerare, anche piccolissimi ciuffettini applicati solamente alla fine delle ciglia più esterne dell’occhio trasformeranno lo sguardo. Quest’ultimo apparirà magnetico e affascinante in pochi secondi.