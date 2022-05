La primavera e la stagione estiva portano con sé temperature più alte e anche la necessità di trovare dei sostituti ai capi invernali. Molti avranno già cominciato a fare il cambio stagione riponendo cappotti e maglioni per fare posto a trench e cardigan. Prima di mettere via i cappotti e i montoni, tuttavia, bisognerebbe cercare di lavarli o di farli lavare da ditte specializzate. Infatti, se non si è sicuri di come agire, il fai da te potrebbe provocare danni irreparabili. Il guardaroba primaverile è ricco di vestitini, colori pastello, pantaloni corti, ma anche jeans e magliette.

Oltre ai classici shorts, perfetti per andare al mare, ma meno adatti per il lavoro, si possono provare i bermuda. Si tratta di un capo iconico che spopola anche tra le over 60 e che è tornato di moda recentemente. Un capo che donerà a quasi tutte le fisicità, basterà scegliere il modello più adatto. I bermuda sono pantaloni al ginocchio che si possono acquistare in diversi modelli e colori, i più amati sono ampi e color cammello. Si possono sfruttare in decine di occasioni diverse, ma oggi si andranno a vedere tre look che vedranno come protagonista proprio questo capo.

Spopola anche tra le over 60 questo elegante capo di abbigliamento comodo e versatile perfetto da utilizzare al posto di jeans e gonne

I bermuda sono perfetti da utilizzare al lavoro al posto delle classiche gonne al ginocchio. Più pratici e sportivi, ci permetteranno maggiore libertà di movimento. Sarà sufficiente abbinarli ad una camicia o a una blusa elegante e ad un paio di slingback per un look più sofisticato. Ottimo anche utilizzare un foulard in vita come cintura. Chi non sopporta i tacchi, neppure quelli comodi delle slingback, potrà optare per delle ballerine o dei mocassini. Per completare il look sarà perfetto indossare sulle spalle un trench.

Sera

Per una serata tra amici, invece, si potranno lasciare da parte le formalità trasformando un semplice paio di bermuda in veri protagonisti. Sarà sufficiente portarli insieme ad una classica t-shirt e ad un paio di sneakers per creare un look casual, ma anche ricercato. Nelle serate più calde si potrà completare il tutto con una semplice camicia di lino o un blazer indossati al posto del trench o del giubbotto. I bermuda neri saranno ottimi con una maglietta del medesimo colore e un blazer in pelle per un look più grintoso. Perfetti anche gli anfibi come calzature, specialmente nel periodo intermedio in cui le temperature non si sono ancora alzate eccessivamente.

Mare

I bermuda, però, saranno ideali anche indossati per una giornata di primavera al mare. Sarà sufficiente abbinarli ad una camicia di lino annodata in vita e il gioco è fatto. Come capospalla ottimo un blazer in colori chiari oppure in lino. Chi ama i sandali potrà cominciare ad utilizzarli proprio in questa occasione, ottimi un paio di sandali a liste marroni. In alternativa anche le friulane saranno perfette per completare egregiamente il look.

Dove comprare

I bermuda si possono acquistare sia nei negozi di fast fashion che in quelli di marche importanti. Lasciando da parte i prodotti più cari, si andranno a consigliare alcuni modelli meno costosi. Max&Co li propone in lino e lyocell in color cammello o crema a 125 euro. Zara li propone bianchi, neri o verdi a 25,95 euro in lino, cotone e poliestere.

Approfondimento

Sembra impossibile ma questo economico ingrediente farà tornare giacche e cappotti in pelle come nuovi