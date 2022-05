La bella stagione è alle porte e tra pochi giorni inizieremo a passare molto più tempo fuori casa. Nel frattempo, però, possiamo goderci i nuovi palinsesti delle principali piattaforme streaming. E maggio sarà un mese incredibile per le serie TV. Stanno per arrivare sui nostri schermi 3 programmi che tra suspense, ambientazioni, costumi da sogno e colpi di scena ci terranno incollati al divano. Iniziamo a preparare la padella per i pop corn perché ne consumeremo moltissimi tra qualche giorno.

Benvenuti a Eden è la serie thriller che stavamo aspettando

In questi anni programmi come La Casa di Carta, Toy Boy ed Elite hanno decretato il successo delle serie spagnole. E il 6 maggio arriva su Netflix un altro programma destinato ad arricchire la collezione di capolavori iberici. Stiamo parlando di Benvenuti a Eden, serie che avrà come protagonista la cantante Ana Mena, già vista quest’anno a Sanremo. La trama è decisamente accattivante. Un gruppo di giovani si ritrova in una meravigliosa isola sperduta in cerca della felicità. Qui si troverà immerso in una festa storica, che ben presto si trasformerà in tutt’altro. Sono in arrivo suspense e sorprese fino all’ultimo minuto.

Blocco 181 è uno straordinario spaccato della società italiana

Tra le serie più attese di maggio c’è sicuramente Blocco 181, nuova serie TV targata Sky Original. Una produzione in cui c’è tantissima Italia, a partire dal cantante Salmo, attore e produttore creativo del programma. Arriverà il prossimo 20 maggio ed è ambientata in una Milano periferica in cui l’amore si mischierà alle lotte generazionali e al problema delle gang. Una serie che ci farà riflettere e innamorare al tempo stesso.

Maggio sarà un mese incredibile per le serie TV perché questi 3 programmi ci lasceranno di stucco tra colpi di scena e ambientazioni da sogno

Dopo tanta attesa, annunci e smentite, il 27 maggio arriverà finalmente su Disney+ Obi Wan Kenobi, nuovo sceneggiato legato all’universo Star Wars. Le buone notizie non finiscono qui. Nel cast ci saranno Ewan McGregor nei panni del maestro Jedi Obi Wan Kenobi e Hayden Christensen che ancora una volta sarà Anakin Skywalker.

La prima stagione narrerà i fatti avvenuti un decennio dopo il duello tra Obi Wan e Anakin. Anakin si preparerà a completare la definitiva trasformazione in Darth Vader. Obi Wan inizierà la ricerca per scoprire cosa è realmente successo dietro le quinte delle vicende che abbiamo visto nella Vendetta dei Sith.

Approfondimento

