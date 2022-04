La primavera è ormai arrivata e anche l’abbigliamento sta cambiando. Le temperature più alte ci spingono a riporre nell’armadio i capi pesanti preferendo utilizzare quelli più leggeri. Tuttavia, la sera o durante alcune giornate uggiose potrebbe ancora fare un po’ freddo. Per questo motivo sarebbe preferibile tenere a portata di mano capi come cardigan o giubbotti leggeri. I cardigan, in modo particolare, possono salvare qualsiasi outfit con la loro semplicità. Non è raro, infatti, vederli indossati in modi molto vari e interessanti. Si possono scegliere di diversi colori e materiali. In molti li amano a tinta unita ma, in alternativa, saranno perfetti anche a righe o con fantasie. La primavera/estate 2022 sarà dominata dagli anni 2000 e dalle loro tendenze, dalla vita bassa ai mini cardigan. Tuttavia, anche i cardigan classici e lunghi continueranno a spopolare. Sarà sufficiente cercare quelli che ci donano maggiormente.

Ci stupirà sapere che il capo ideale per slanciare la figura e stare al caldo in primavera ce l’abbiamo già nell’armadio

I cardigan lunghi possono essere indossati sia durante il giorno che di sera. Infatti, durante il giorno saranno ottimi sotto a un cappotto nel caso di temperature ancora basse. Il cardigan lungo è ideale con un paio di jeans e una camicia per un look più tranquillo, o in alternativa anche con un paio di pantaloni palazzo. Il cardigan, poi, sarà il perfetto sostituto del cappotto in primavera e, se scelto lungo, tenderà a slanciare la figura. Potrà, poi, essere chiuso con una cintura nel caso in cui si volesse far risaltare il punto vita.

Come indossarlo alla sera

Durante le serate primaverili il cardigan può essere utilizzato al posto del chiodo in pelle o del cappotto. Infatti, se lo si sceglie in lana sarà davvero un ottimo sostituto, comodo e pratico. Meraviglioso sui jeans, ma anche su vestiti e gonne. Per quanto riguarda le calzature, perfette saranno le décolleté, ma anche anfibi e sneakers. Il cardigan lungo si può trovare da H&M in grigio o in bianco a circa 20 euro. Pull&Bear, invece, li ha scontati su Zalando a 18 euro.

Cardigan corti

Fino ad ora si è trattato di cardigan lunghi, ma non sono gli unici che si possono scegliere. Infatti ne esistono anche di corti in vita che saranno ottimi da utilizzare su un paio di jeans. Si tratta del cardigan più classico, ci stupirà sapere che il capo ideale per slanciare la figura è già nel nostro guardaroba. A tutte le ragazze che non hanno un punto vita ben definito si consiglia di portare il cardigan corto aperto sul davanti, la figura apparirà allungata. Il cardigan corto, poi, sarà ottimo anche indossato sopra ad un crop top in primavera inoltrata. I cardigan corti sono proposti da decine di marchi differenti, su Asos si trovano a circa 36 euro, Mango li propone a 26 euro.

