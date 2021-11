Per combattere il freddo durante la stagione invernale in molte decidono di tirare fuori dall’armadio capi in pelle.

Oltre alle solite giacche o cappotti, infatti, si potranno anche utilizzare montoni o capispalla in pelle.

I montoni sono capispalla caldissimi molto diffusi in passato, in molti li avranno già nel guardaroba tramandati di generazione in generazione. Chi ancora non ne possiede uno potrà acquistarlo in mercatini vintage o su siti come Vestiaire Collective o Depop.

Dare nuova vita a un capo iconico che altri non utilizzano più è il modo migliore per essere alla moda volgendo uno sguardo all’ambiente.

Su questi siti, inoltre, è possibile acquistare anche borse di lusso a prezzi davvero sorprendenti.

I capi in pelle sono molto resistenti e duraturi nel tempo ma in alcuni casi potrebbero necessitare di cure particolari.

Cosa fare

I capi in pelle per mantenersi belli come appena acquistati dovranno essere riposti con molta attenzione. Innanzitutto non bisognerà tenerli all’interno di sacchi in plastica, tipo quelli della lavanderia, per troppo tempo.

Anche gli ambienti umidi potrebbero danneggiare il nostro montone o la nostra giacca in pelle, sarà favorito il proliferare di muffe.

Tuttavia, anche luoghi eccessivamente luminosi o colpiti dai raggi solari potrebbero seccare e scolorire la pelle rovinandola irrimediabilmente.

Il segreto di un capo in pelle sempre meraviglioso è riporlo pulito e coperto con un pezzo di tessuto. Il luogo dovrà essere asciutto e lontano da termosifoni o stufe.

Sembra impossibile ma questo economico ingrediente farà tornare giacche e cappotti in pelle come nuovi

Quando si utilizza tanto un indumento è possibile ritrovarsi a dover combattere macchie ostinate. I montoni o, in generale i capi in pelle, una volta lavati dovranno essere tenuti lontani da fonti di calore. Inoltre, meglio non utilizzare solventi come latte o acetone né il borotalco.

Per rimuovere segni di pioggia o di bagnato si consiglia di lasciare asciugare e, in seguito, passare una spugna secca.

Se le macchie sono di sangue o di caffè bisognerà bagnare subito la zona da trattare con dell’acqua aggiungendo del sale. Sembra impossibile ma questo economico ingrediente farà tornare giacche e cappotti in pelle come nuovi.

Non si dovrà strofinare eccessivamente, meglio tamponare il tutto utilizzando uno straccio ben asciutto.

Le macchie grasse, invece, non potranno essere trattate in casa e sarà meglio rivolgersi ad una lavanderia specializzata.

Per evitare problemi si consiglia di portare a lavare il proprio cappotto in pelle o montone alla fine di ogni stagione invernale.

Questo soprattutto se lo si è usato frequentemente.