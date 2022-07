La Grecia è il sogno proibito di moltissime persone. Sarà per le spiagge di sabbia bianca o per le distese d’acqua cristallina e limpida, fatto sta che rimane una delle destinazioni più amate dalla gente. E se scoprissimo che esiste un angolo di Grecia anche in Italia?

A dirla tutta, la cittadina di cui parleremo non ha proprio nulla da invidiare alle splendide terre greche. Anzi, ha tutte le carte in regola per essere una delle destinazioni più amate di tutta l’Italia.

È nota ai più come “la città bianca”, perché è un vero e proprio concentrato di tante casette bianche. L’atmosfera che si respira in questo luogo è di casa, relax e tranquillità. Per questo motivo merita una nostra visita, fosse anche solo per un giorno. Ecco come si chiama questo gioiellino tutto italiano.

Splendida la città bianca d’Italia dove andare in vacanza e spendere poco

Quando si parla di “città bianca”, la mente dovrebbe subito volare in Puglia, a Ostuni per la precisione. Chi non ha ancora visitato questo posto dovrebbe recuperare subito, perché si tratta di un vero e proprio tesoro a cielo aperto.

Ci si innamora subito di Ostuni, perché lascia davvero a bocca aperta per com’è costituita. Ci troviamo in Salento, per la precisione in provincia di Brindisi.

Già dalla strada, saremo in grado di riconoscere questa cittadina, essendo un agglomerato di casette bianche arroccate su 3 colli. Il soprannome “la città bianca”, inoltre, è dovuto al colore della calce che riveste le case, e molti altri edifici.

Prezzi per tutte le tasche e divertimento assicurato

La prima cosa che dovremo visitare di Ostuni sarà il suo centro, ovvero Piazza della Libertà. Molti edifici bianchi si affacciano proprio su questa piazzetta centrale, ricca di ristoranti, bar e altri negozi.

Qui potremo mangiare alcune delle specialità tipiche della zona. Si potrà partire dalle famosissime orecchiette fresche, ai “panzarotti” fritti ripieni di cipolle, acciughe o pomodoro, alla pasta con gamberi freschi.

Per non parlare della crema di fave, tipicamente accompagnata da cicorie o cime di rapa, spesso condite con olio a crudo. Ma i più golosi potranno farsi tentare anche dalle braciole di carne, dai taralli e dai formaggi tipici pugliesi, come la burrata.

Il tutto a prezzi anche modici: qui, infatti, troveremo prezzi per tutte le tasche. Oltretutto, potremo godere di un panorama spettacolare. A Ostuni sono presenti tante terrazze panoramiche, da cui potremo godere di una vista incredibile dall’alto. Ecco perché è davvero splendida la “città bianca” d’Italia dove andare in questa estate per godersi le tanto desiderate vacanze.

Cosa vedere in un giorno

Dalla piazza principale, il nostro sguardo finirà direttamente su Palazzo San Francesco, odierna sede del Municipio. Inoltre, potremo vedere anche la chiesa di San Francesco e rimarremo incantati a osservare l’Obelisco di San Oronzo, che spicca al centro della piazza.

In Puglia, inoltre, non dimentichiamo di visitare anche i laghi Alimini, che vantano una fantastica flora e fauna.

Lettura consigliata

