Pelle e capelli sempre profumati con queste fragranze estive dolci o agrumate

Per molti di noi, l’estate è a tutti gli effetti la stagione più bella dell’anno: è tempo di vacanze, sole, mare, gelati e frutti coloratissimi. Ma anche questo periodo dell’anno così ricco di attrattive presenta almeno una nota negativa, che ben stiamo sperimentando in questi giorni: il caldo.

Oltre a farci sentire affaticati e spesso inappetenti, le alte temperature hanno anche un riscontro poco piacevole sul fronte estetico, per così dire. È un dato di fatto che aumenti la sudorazione che non solo lascia aloni gialli sugli indumenti, ma ci fa sentire anche a disagio.

Il sudore non ha certo un aroma piacevole e per questo cerchiamo di tamponare al mattino con una generosa quantità di deodorante a lunga tenuta. Per rincarare la dose, ecco venire in nostro soccorso le salviettine rinfrescanti nell’arco della giornata. Ma nonostante questi stratagemmi sapientemente attuati, potremmo comunque sentirci in imbarazzo o percepire cattivo odore.

Tuttavia, potremmo avere pelle e capelli sempre profumati con queste fragranze rinfrescanti da vaporizzare a piacimento. Si tratta delle acque profumate, dolci o agrumate a seconda del gusto, che possono essere applicate tanto sul corpo come anche sui capelli: scopriamone alcune.

È senza aggiunta di alcool e ha il profumo del mare lo spray confezionato da Erbolario con estratti di ninfea blu e alga nori. Si chiama Fiore dell’Onda ed è l’ideale proprio per chi ama le note acquatiche e la sensazione di freschezza tutto il giorno.

Più sofisticata e dal sottotono dolce è invece la fragranza al thé verde dell’Himalaya lanciata da Bulgari. L’aroma pregiato è il giusto fiore all’occhiello di un outfit da cerimonia o da uscita serale super chic.

Altrettanto avvolgente, ma soprattutto golosa e irresistibile è l’acqua profumata Bare Vanilla di Victoria’s Secret, con note di panna montata e legno di cashmere.

Per chi invece ama un temperamento più vivace, la risposta è l’Eau Extraordinaire di Clarins, floreale e fruttata.

Altrettanto estivo è il Nettare di Sole di Guerlain: le note calde del miele incontrano quelle frizzanti dell’acqua, effetto glacé.

Infine, per chi vuole sentire il profumo dell’estate tutto l’anno, il consiglio è quello di provare l’acqua spray Soleil des Vignes, firmata Caudalie.

Cocco, fiore d’arancio, gelsomino e vaniglia diventeranno i migliori amici di pelle e capelli. In alternativa, potremmo approfittare dei saldi per acquistare i profumi estivi lanciati dalle grandi maison di moda per essere fresche e affascinanti tutto il giorno.

