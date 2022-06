La stagione dei viaggi sta arrivando e noi non vogliamo farci trovare impreparati. Uno dei dilemmi di ogni anno per molte persone è, però, come organizzare la valigia. La scena tipica di milioni di individui, ogni volta che arrivano nel luogo vacanziero, è aprire la valigia per scoprire che i propri vestiti sono stropicciatissimi. Certo è che, ovviamente, nessuno di noi si porta dietro il ferro da stiro.

La conclusione è che dovremo impegnarci per pressare con le mani i nostri abiti, cercando di “stirarli” nel modo meno peggiore possibile.

Ma come fanno, allora, quelle persone che riescono ad organizzare benissimo la propria valigia, riempiendola ma trovando tutto come alla partenza? La risposta potrebbe essere molto più facile del previsto, poiché arriva proprio dagli esperti dell’ordine.

Le 4 regole d’oro per non stropicciare i vestiti in valigia e guadagnare tantissimo spazio, in pochi minuti e senza fatica

Chi è allenato a tenere l’ordine nella propria casa, probabilmente lo saprà riprodurre anche in valigia. Infatti, parte avvantaggiato chi conosce i trucchetti per tenere cassetti e armadi sempre in ordine.

Preparare la valigia è una questione di organizzazione, mentale ancora prima che ambientale.

Ecco la prima regola fondamentale

Molte persone non ci pensano, eppure la prima regola per avere vestiti sempre in ordine, nonostante i vari spostamenti, è scegliere una valigia rigida. Sembra banale, ma utilizzare una valigia di questo tipo, che resisterà ad eventuali colpi e urti, garantirà maggior protezione ai nostri abiti.

La seconda regola riguarda il peso

Prendiamoci il nostro tempo per fare la valigia. La fretta è sicuramente una cattiva consigliera, che ci farà commettere errori e imprecisioni.

Detto questo, alla base della valigia dovremo posizionare il telo mare o gli asciugamani. Dopodiché, dovremo sistemare gli abiti più pesanti, come jeans e altri pantaloni. Solitamente, infatti, i vestiti che si stropicciano maggiormente sono anche quelli più leggeri, come camicie e abiti, che lasceremo alla fine.

Incastrare tutto come in un puzzle

Ricordiamo di non dimenticare nessuno spazio disponibile. Tra le 4 regole d’oro per non stropicciare gli indumenti in valigia, questa è forse la principale. Ogni spazio in valigia, infatti, ci può servire per sistemare un indumento anche piccolo.

Ecco perché mutande, costumi, calzini e altri piccoli capi andranno piegati normalmente e, poi, arrotolati su loro stessi. In questo modo non si stropicceranno, e, anzi, sosterranno anche gli altri abiti.

Il tempismo

Infine, ricordiamoci l’ultima regola, ma non per questo meno importante. Dovremo, infatti, disfare la valigia appena arriveremo sul posto. In questo modo sistemeremo i nostri abiti negli armadi dell’hotel e ritroveremo tutto come appena stirato.

