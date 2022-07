Anche quest’anno l’Italia è una delle mete più scelte dai vip di tutti il Mondo. Sarà per i paesaggi meravigliosi o per la storia millenaria che possiede, fatto sta che è uno dei Paesi più ammirati per la sua bellezza.

Una delle zone che ha maggiormente attira l’interesse di tantissimi turisti, italiani e stranieri, soprattutto negli ultimi anni, è il Salento.

La terra che ha dato i natali a Domenico Modugno, Emma, Albano e tanti altri artisti, offre possibilità per tutti i gusti. Chi ama le spiagge sabbiose, ad esempio, non potrà perdersi i 3 paradisi di sabbia finissima grazie ai quali ci sembrerà di stare a Cuba.

In Salento, però, esistono tanti altri luoghi inesplorati e meno battuti dal turismo di massa, ma non per questo meno belli. Oltre alle celeberrime Maldive del Salento, o a Punta Prosciutto, infatti, in zona esistono dei bellissimi laghi. Oltretutto, saranno la meta perfetta per chi vorrà pace e tranquillità, visto che sono meno battuti dai turisti. Ecco di quali luoghi fantastici stiamo parlando.

Sembra di essere al mare visitando questi 3 meravigliosi laghi in Salento, per una vacanza economica ma memorabile

A solo pochi chilometri da Otranto, potremo visitare i meravigliosi Laghi Alimini. I 2 laghi, noti come “Alimini Grande” e “Alimini Piccolo” sono collegati da un canale, chiamato dai locali “lu strittu”.

Alimini Grande comunica con il mare e ha un’acqua più salina, a differenza di Alimini Piccolo. Quest’ultimo, infatti, sarebbe caratterizzato da acque più dolci.

I laghi fanno parte di un’oasi naturalistica protetta, e ospitano una ricca fauna e flora. Questo luogo, in particolare, sarebbe particolarmente adatto per gli appassionati di birdwatching. La zona, infatti, è popolata da diverse specie di uccelli migratori.

Le spiagge vicino agli Alimini

Nelle vicinanze degli Alimini, inoltre, potremo visitare diverse spiagge, come quella di Frassanito e la famosa Baia dei Turchi.

Entrambe le zone, infatti, sono spiagge libere, in cui ci si potrà rilassare e godere un po’ di meritato relax. Inoltre, a meno di 10 km dai laghi Alimini, potremo ammirare da vicino i meravigliosi Faraglioni di Sant’Andrea. Qui la natura e il vento hanno scolpito le scogliere, creando forme simili ad archi.

Queste scogliere si tuffano in un mare limpido e cristallino, a dir poco meraviglioso. Oltretutto, questa zona vanta prezzi per tutte le tasche ed è possibile trovare sistemazioni anche per soli 30 euro a notte.

