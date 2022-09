Con l’arrivo della stagione autunnale tutti cominciano ad avere voglia di concedersi un po’ di meritato ozio dopo le otto ore di lavoro. Per questo quando si torna a casa stanchi molti si preparano la cena e cominciano a godersi un film o una puntata della propria serie tv preferita.

Spesso se non si hanno delle idee in mente, risulta difficile fare una scelta nell’ampio catalogo di questo sito di streaming. Se però si desidera guardare qualcosa con una trama interessante e dei colpi di scena, consigliamo questa pellicola. È infatti interessante e spiazzante questo film Netflix di genere thriller che riuscirà a tenerci incollati al televisore per due ore. Scopriamo di più la storia che si cela dietro a questo nuovo prodotto danese.

Un marito fedele (2022)

Una tranquilla famiglia è sconvolta da uno dei morbi che più infesta le relazioni: il tradimento. Dall’esterno, però, tutto sembra perfetto. Il padre è a capo di una grande società edilizia che riscuote molto successo, la moglie una ex violinista dedita al figlio recentemente uscito da problemi di salute. Dentro le pareti casalinghe questa perfezione, però, è manifestata con un’ estrema freddezza che porta la donna ad avere dei grossi problemi di controllo e l’uomo a non volerne più parlare.

L’unico che sembra non accorgersi di queste dinamiche è il figlio che sta per compiere diciotto anni ed è impegnato fra feste, amici e la fine dei suoi anni da liceali.

Spiazzante e interessante questo film Netflix che ci terrà sul filo del rasoio

L’uomo nel frattempo conduce un “affaire” extraconiugale con una sua dipendente. Questa, però, vuole una relazione seria e per questo tenta di spingerlo a tagliare i ponti con la propria famiglia. Lui è deciso a farlo, ma quando intavola il discorso la moglie lei minaccia di denunciarlo alla polizia per crimini finanziari. Questo lo porterà a prendere una drastica decisione. Con un furgone aziendale seguirà la propria dolce metà nel bosco mentre lei corre. Con poche manovre la uccide, passandole sopra con il veicolo. Sarà, però, stupito quando la vedrà tornare a casa in carne e ossa. Sulle prime pensa si tratti di un fantasma, ma poi si accorgerà di avere ucciso la persona sbagliata e che la moglie si è accorta del suo maldestro tentativo di omicidio.

