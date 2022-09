Quest’importante catena cerca 90 figure in tutta Italia tra diplomati e laureati

Cercare lavoro, oggi, non è così difficile come lo era un tempo. Il motivo è semplice. Sempre più aziende e piccole imprese stanno reclutando diverse figure professionali. La ragione è da ricercarsi sui fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che così hanno permesso e stanno permettendo alle aziende di ampliarsi e puntare in alto. Nuove società sono state definite, nuovi punti vendita sono stati costruiti e molti negozi sono stati capaci di ristrutturare. Di conseguenza, per un’impresa che si espande vi è bisogno di una mano in più. Ecco perché le più grandi società hanno aperto delle selezioni per reclutare più figure possibili, che siano in grado di migliorare la produttività dell’azienda stessa.

Molti sono giovani diplomati o laureati che, uscendo da scuola o dall’Università, vogliono entrare a fare parte del Mondo del lavoro. Una nota dolente, però, sul campo è che spesso i negozi ricercano figure che abbiano maturato esperienza nel settore. Ebbene, nel settore dei trasporti non è richiesta alcuna esperienza. Pertanto, i giovani sino ai 29 anni di età potrebbero inviare la propria candidatura presso il GTT entro settembre. È previsto uno stipendio annuo di 24.000 euro. In ogni caso, fortunatamente sono tante le imprese che cercano personale, non solo giovani. Una di questa è una delle più grandi catene, leader nel fai da te.

Leroy Merlin

Quest’importante catena cerca 90 figure in tutta Italia, per crescere nel campo delle vendite. Leroy Merlin è una grande impresa dedita alla vendita di tutto ciò che serve in una casa. Dalle piastrelle alla rubinetteria, dal giardinaggio al bricolage. Insomma, c’è praticamente di tutto. La buona notizia è che assumono in quasi tutta Italia e che serve il diploma o la laurea.

Nel dettaglio

I 90 soggetti fortunati, che passeranno le selezioni, lavoreranno nelle sedi delle Regioni Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia e Veneto. Si focalizza l’attenzione sull’edilizia, sull’idraulica, sull’elettricità e poi, nello specifico, sulle porte, sulle finestre, sulle cucine e così via. In più, probabilmente saranno selezionate altre figure per lavorare durante il fine settimana.

Quest’importante catena cerca 90 figure in tutta Italia tra diplomati e laureati

I diplomati e i laureati che vogliono prendere al volo quest’opportunità devono presentare la domanda, allegando il curriculum, presso la sezione apposita del sito web di Leroy Merlin. Tra i requisiti richiesti sarebbe preferibile l’esperienza maturata nel campo delle vendite e il possedimento di una qualifica nel settore. In questo caso, il diploma tecnico o la laurea in design o architettura.

