Le vacanze si stanno avvicinando e la voglia di partire aumenta sempre più. Che si tratti di mare, montagna o le capitali, l’unica cosa importante è riuscire a partire. In molti sceglieranno località di mare come Mentone in Costa Azzurra con il suo mare cristallino e spiagge gratuite. Altri preferiranno viaggi all’insegna della scoperta scegliendo come meta, ad esempio, l’India. Una vera esperienza di vita che ci farà tornare a casa molto cambiati. Oltre a queste mete ci sono zone vicino all’Italia, spesso poco conosciute, che meritano una visita. Tra queste troviamo l’Istria, zona occidentale della Croazia. In modo particolare si tratterà di Rovigno e Pola soffermandosi, poi, su un luogo perfetto per i bambini. Il Paleo parco Mon Perin, infatti, è ottimo per far divertire i più piccoli tra dinosauri, divertimento e cibo.

Spiagge poco affollate e mare turchese in questo luogo vicino all’Italia ideale per una vacanza con i bambini ad agosto

L’Istria è una zona della Croazia che, oltre ad essere vicina, è legata all’Italia dal suo passato. Rovigno, ad esempio, ha un meraviglioso centro storico circondato da mura risalenti al XII secolo. Oltre a perdersi tra le stradine della città vecchia si potrà visitare la Chiesa di Santa Eufemia risalente alla metà del 1700. Al suo interno è molto interessante il sarcofago della santa a cui è dedicato l’edificio. Accanto alla chiesa, poi, si troverà il campanile simile a quello di Venezia. Oltre alla città vecchia si potrà visitare la Cappella della Santa Trinità e si potranno raggiungere alcune isole sede di una riserva naturale. Chi ama il mare, poi, potrà rilassarsi sulla spiaggia di Lone vicino a Rovigno. Anche nell’Isola Rossa si potranno trovare spiagge poco affollate e mare turchese, un esempio è la spiaggia di Crveni.

Paleo parco Mon Perin

Nella zona di Rovigno si potrà andare al Paleo parco Mon Perin, un parco dedicato ai dinosauri. Un parco acquatico dove sarà anche possibile fare un bagno in piscina e rilassarsi al sole. Per i più interessati ci sono percorsi che spiegano quali reperti di dinosauro sono stati ritrovati nel 1995. Un luogo che verrà apprezzato soprattutto dai bambini.

Da non perdere

Pola fu una importantissima colonia romana e, per questo motivo, nasconde dei meravigliosi resti romani. La sua storia è molto travagliata, dai saccheggi a malattie come peste e malaria. Uno dei più importanti resti è l’anfiteatro oltre alla città vecchia. L’anfiteatro è molto ben conservato, la costruzione iniziò sotto Augusto ma terminò solo con Vespasiano. Sempre di origine romana merita di essere visitata il Tempio di Augusto e la città fortificata.

