In questi anni di pandemia in molti si sono sentiti come in trappola, costretti tra le quattro mura domestiche. Tra coloro che più hanno patito le chiusure ci sono, senza ombra di dubbio, quelli che amano viaggiare. Ancora oggi è difficile spostarsi da un continente all’altro e la normalità sembra essere molto lontana. In Italia si potrà andare alla scoperta della Sicilia, mentre in Europa suggeriamo il Portogallo o Malta. Tuttavia, una volta che si potrà ricominciare a viaggiare tranquillamente si potranno valutare diversi viaggi alla scoperta di posti lontani.

Tra i viaggi da fare almeno una volta nella vita va citata, senza ombra di dubbio, l’India. Un viaggio che potrà essere intrapreso sia facendosi aiutare da agenzie specializzate che per conto proprio. In entrambi i casi si tornerà a casa con un bagaglio intriso di profumi e rumori, ma anche con ricordi indelebili. Chi si reca per la prima volta in India deve sapere che è necessario possedere il passaporto. Per le regole post Covid sarà bene consultare Viaggiare Sicuri, un sito ufficiale molto valido perché viene aggiornato con regolarità. Gli indiani dicono “Incredibile India”, alla fine del viaggio si capirà il motivo di questa affermazione.

Ecco il viaggio da fare assolutamente almeno una volta nella vita in coppia o da soli per vivere un’esperienza unica e ritrovare se stessi

Un viaggio in India non può prescindere dalla sua capitale New Delhi, dove atterrano la maggior parte dei voli provenienti dall’Italia. New Delhi colpirà subito per il suo caos fatto di clacson e persone ovunque, dopo un po’ di tempo ci si abituerà. Non si può pensare di andare in India per stare tranquilli, durante il viaggio si sarà sempre circondati di umanità, rumori e odori. Nella capitale meritano una visita il Forte Rosso, risalente al 1600, l’India Gate, che si ispira al parigino Arco di Trionfo e la Tomba di Humayun.

A poche di ore di treno da New Delhi, poi, si potrà andare alla scoperta di una delle opere architettoniche più famose in assoluto, il Taj Mahal. In Rajasthan, poi, si potrà visitare la meravigliosa Jaipur conosciuta come “città rosa”. Tra i monumenti degni di interesse troviamo il famosissimo Haha Mahal, il Palazzo dei Venti. Oltre a questo, degni di nota sono il City Palace e il Forte di Amber. Dalla città rosa si passerà, poi, a quella blu: Jodhpur. È chiamata in questo modo per i suoi edifici di colore blu ed è ricca di monumenti da visitare. Tra questi menzioniamo il Forte Mehrangarth e il Palazzo Umaid Bhawan. Tra le altre città del Nord dell’India meritano una visita anche Udaipur e, un po’ più distante, Varanasi. In modo particolare Varanasi colpirà nel profondo il visitatore e renderà l’India il viaggio da fare assolutamente almeno una volta nella vita.

