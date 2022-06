Con l’arrivo della bella stagione, oltre al fisiologico risveglio della natura, in molte persone si risveglia anche il desiderio di rinnovare i propri spazi verdi. Ed è un’ottima idea rilassarsi a casa, per chi ha la fortuna di godere di uno splendido giardino.

In fondo oggi è possibile creare delle atmosfere romantiche e suggestive, con molte idee creative, piccoli accorgimenti e in modo più che economico. A volte però, gli appassionati del verde e della botanica non si accontentano di svolgere i normali lavori di manutenzione e riempire i vasi di piante meravigliose.

Per un’atmosfera magica in giardino, magari in compagnia di amici, si può creare un angolo davvero fiabesco. Per chi cerca quel qualcosa in più, quel dettaglio davvero unico, in grado di aumentare il valore paesaggistico del proprio giardino, esiste una fantastica soluzione.

Si tratta di un particolare di inestimabile valore botanico e scenografico, che prevede poco lavoro e dei costi contenuti, ma promette grandi soddisfazioni.

Soprattutto, può essere divertente nel tempo aggiungere giochi di luce, nuove piante acquatiche e, perchè no, pesci. Con un minimo di impegno e qualche dritta, costruire un laghetto artificiale è un gioco da ragazzi. Non è necessario disporre di uno spazio enorme. L’unico requisito davvero fondamentale è possedere un’area del giardino non in pendenza e perfettamente spianata.

Per un’atmosfera magica in giardino e per strepitose serate estive è questo il dettaglio che non può mancare

Molti hanno desistito dal realizzare questo progetto per il timore di essere assaliti dalle zanzare. In effetti questi fastidiosi insetti amano un clima caldo e umido, concentrandosi in contesti dove è presente l’acqua. È un peccato però farsi scoraggiare da questo. In un laghetto si crea un sistema ricco di biodiversità, dove le zanzare trovano i propri predatori naturali. Inoltre il web ormai ha fornito molti trucchetti per sbarazzarsi di queste presenze inopportune con pochi spiccioli.

L’ideale per cominciare a creare un laghetto artificiale, che abbia perfettamente le sembianze di uno stagno naturale, è scavare una buca. È consigliabile in questo caso non eccedere nella profondità. Per quanto la larghezza del laghetto dipenda dalle possibilità di spazio e dai gusti personali, è meglio non superare la profondità di 80 cm al centro. In questo modo la manutenzione o l’aggiunta di nuove piante, non richiederà alcuna immersione. L’ideale è scavare a gradoni, in modo da creare una conformazione naturalistica.

Per il fondale, si consiglia un telo di pvc. Se ne vendono di appositi, resistenti alle intemperie e progettati per questo scopo. È bene posizionare il laghetto in una posizione soleggiata: i papiri, le ninfee e le altre piante acquatiche amano la luce del sole. Con il tempo lo stagno così concepito sarà naturalmente popolato di creature, ma nessuno vieta di allevare dei pesci rossi. Guardarli nuotare al chiaro di Luna può essere un’esperienza assolutamente poetica.

Per chi volesse, infine, completare l’atmosfera con un gazebo per pranzi e cene estive, il successo presso gli ospiti sarà una garanzia.

