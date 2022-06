Tempo fino al 12 giugno per il meglio del design europeo e internazionale di scena a Milano. Dopo due anni di intervallo per il Covid, riapre l’edizione numero sessanta. Si stima siano circa 2.000 gli espositori di livello mondiale in quella che per Milano rappresenta una vera ripartenza. Un appuntamento importante per il settore del mobile in un momento in cui parte del Mondo si orienta su mercati diversi come gli Stati Uniti, il Regno Unito, l’India e il Medio Oriente. Il tema di fondo sarà la sostenibilità e la transizione ecologica.

I protagonisti

Con grande probabilità ci aspetteranno tempi duri con un’inflazione che, ad oggi, non accenna a scemare. Nel frattempo, però, il settore del mobile si affaccia bene alla crisi imminente con un segno «più» relativo al 2021. Con la pandemia e lo smart working, molte persone sono a casa a lavoro e l’acquisto di mobili e riadattamento degli ambienti ha riguardato molte famiglie. Anche se ci sarà meno Russia al Salone del Mobile, la Milano Design Week 2022 è un’agenda ricca di appuntamenti. Eventi, talks e presentazioni. Tantissimi i nomi dello star system del design, come Louis Vuitton, che presenta la nuova collezione di Objets Nomades. Bizzarri i pouf merengue dei fratelli brasiliani di Estudio Campana.

Meno Russia al Salone del Mobile ma tanti brand internazionali per la Milano Design Week 2022

Prada sarà protagonista dei Talks nella Biblioteca Nazionale Braidense in via Brera. Qui si discute fino alla giornata di domani 8 giugno del rapporto tra uomo e foresta e dell’importanza del settore eco. Di scena anche l’arte dell’intreccio di paglia, come la tradizione galiziana e la tecnica dell’intreccio della carta coreana. Per il tessile, tra gli altri c’è Hermès, con il suo artigianato finissimo e prestigioso. E per sensibilizzare l’opinione pubblica rispetto ad una concezione della vita green, ci sono 1.400 metri quadri di spazio tutto dedicato al futuro dell’abitare. Non a caso il tema dell’area è Design with Nature.

Lettura consigliata

Milano Fashion Week simbolo di rinascita, è pienone di vip e molti arrivano direttamente da Sanremo