Un ponte del 2 giugno lungo come quello di quest’anno era difficile da ricordare. Complice un’estate anticipata, con un maggio che ha segnato temperature da record, c’è tanta voglia di mare. Per coloro che hanno la fortuna di andare in ferie prossimamente, ci sarà la possibilità di approfittare di giornate lunghe e prezzi buoni. Per chi invece è costretto, per motivi di lavoro e familiari, ad attendere agosto, o addirittura settembre, potrebbe comunque essere il momento per un weekend allungato. Tantissime le mete italiane che offrono al turista un mare meraviglioso e una natura quasi incontaminata. Oggi, andiamo a suggerire ai nostri Lettori una new entry nel panorama delle Bandiere Blu 2022. Riconoscimento più che meritato per questa stazione balneare che offre davvero tutto per una vacanza rilassante.

3 chilometri di lungomare con un piccolo record

Alba Adriatica rappresenta la famosa scelta sicura, senza alcun tipo di rischio con spiagge grandi e ben curate e mare cristallino perfetto qualsiasi tipo di clientela. Alba Adriatica, affascinante località abruzzese in provincia di Teramo, vanta probabilmente un piccolo record. Nei suoi 3 km di lungomare, infatti c’è una pista ciclabile tra le più antiche della costa adriatica europea. Costruita addirittura negli anni ’60, a testimonianza di quanto sia “avanti” questa perla abruzzese. La forza di questa località, meno nota ai più magari rispetto alle più famose Roseto degli Abruzzi e Tortoreto è la sua “semplicità”. Non è un gioco di parole, ma la verità, testimoniata dagli apprezzamenti universali dei turisti che la frequentano.

Spiagge grandi e ben curate e mare cristallino appena premiato con la Bandiera Blu potrebbero essere la meta perfetta per questa minivacanza last minute per tutti i budget

Quando scegliamo una vacanza, ovviamente ci sono dei criteri primari che fanno la differenza:

periodo e quindi stagionalità;

prezzi;

vicinanza a casa;

giudizi del web;

strutture a disposizione.

Ebbene, Alba Adriatica è un vero e proprio tripudio di like e pareri positivi per tutti i servizi che offre al turista. Dalle strutture aperte a ogni tipo di budget, fino alle spiagge attrezzate. Dal mare pulito e digradante con calma, adatto alle famiglie con bambini, alla ricchezza di locali, negozi e passeggiate.

