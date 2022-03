Nella classifica delle spiagge votate come le più belle dagli italiani nel 2021 da padrona la fa la Sardegna. Ben 3 nelle prime 5. Non c’è da stupirsi date le meraviglie che questa Regione regala al Mondo. Spesso ce ne andiamo ai Tropici e in giro per il Mondo, senza considerare alcune tra le spiagge più belle proprio tra le nostre. Magari a 45 minuti di volo o un’ora e mezza di traghetto. Ma non è in Sardegna la spiaggia che gli italiani hanno incoronato in vetta l’anno scorso, con buone possibilità di salire sul podio anche quest’anno. Come in pochi altri casi, il suo stesso nome è pura poesia. O come dicevano i latini: “nel nome c’è il destino”. Vediamola assieme in questo articolo dei nostri Esperti. D’altronde è stata la spiaggia più amata e votata del 2021 e si è fatta ampiamente pubblicità.

Un salto nella Città dei Due Mari

Sestri Levante è la nostra meta. Una delle località più belle della splendida Liguria. Qui, nella Città dei Due Mari, c’è la Baia del Silenzio, rifugio nella storia di artisti, poeti e scrittori italiani e internazionali. Attenzione che vicina alla Baia del Silenzio c’è pure la Baia delle Favole. Giusto per non farsi mancare nulla. Fu proprio un poeta, il ligure Giovanni Descalzo a coniare il suo nome. Una dedica sincera a una località che spesso come unici rumori fa sentire l’urlo dei gabbiani e lo sciabordio delle acque.

È stata la spiaggia più amata e votata dagli italiani nel 2021 e nel suo nome misterioso e poetico c’è già tutta la sua bellezza

Mare limpido e fondali digradanti, adatti alle famiglie hanno fatto di questa meta una delle preferite dagli italiani. Da un lato la baia e dall’altro la spiaggia per passeggiare, su questa spiaggia dai posti non numerosi e con un servizio davvero all’altezza. Paradossalmente il suo nome è croce e delizia. I voti dei turisti sono altissimi, ma quelli negativi riguardano proprio la mancanza di silenzio quando la spiaggia è affollata. In queste belle giornate primaverili potrebbe rappresentare una vera e propria scena da incorniciare. Magari, non visitandola nel fine settimana, per il rischio che la famosa Baia del Silenzio si trasformi nella Baia del caos.

Approfondimento

In un mare più bello dei tropici con spiagge da sogno, ecco la vacanza low cost vicina a casa e perfetta per giugno